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Bülent Ersoy'dan 1.5 milyonluk mezar iddialarına tepki: 'Ölmedim arkadaşlar'
Bülent Ersoy'dan 1.5 milyonluk mezar iddialarına tepki: 'Ölmedim arkadaşlar'
Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine 1.5 milyon liraya mezar yapılacağına dair haberlere tepki gösterdi ve "Yaşayan bir insana 'Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T10:54+0300
2022-06-22T10:54+0300
yaşam
bülent ersoy
mezar
sanatçı
şarkıcı
ölüm
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Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine 1.5 milyon liraya mezar yapılacağına dair haberlere tepki gösterdi.Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, haberlerde kaynak olarak menajeri Fevzi Siverek'in gösterilmesine karşın menajerinin Haluk Şentürk olduğunu belirtti."Ölmedim arkadaşlar" yazan bir fotoğraf paylaşan Bülent Ersoy, "Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra 'kopyala yapıştır' dijital medya, yazıyı çoğaltsın... Sevgili Babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce Instagram'da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün '1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek' başlıklarına kadar geldi..." ifadelerini kullandı.İddiaların kendisine sorulmamasını eleştiren Ersoy, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220620/bulent-ersoy-icisleri-bakani-soyludan-istirham-ettim-mezar-yerim-belli-1057636998.html
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bülent ersoy, mezar, sanatçı, şarkıcı, ölüm

Bülent Ersoy'dan 1.5 milyonluk mezar iddialarına tepki: 'Ölmedim arkadaşlar'

10:54 22.06.2022
© DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© DHA
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Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine 1.5 milyon liraya mezar yapılacağına dair haberlere tepki gösterdi ve "Yaşayan bir insana 'Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı' başlıkları 'basın özgürlüğü' kapsamında mı? Ölmedim arkadaşlar" dedi.
Sanatçı Bülent Ersoy, kendisine 1.5 milyon liraya mezar yapılacağına dair haberlere tepki gösterdi.
Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, haberlerde kaynak olarak menajeri Fevzi Siverek'in gösterilmesine karşın menajerinin Haluk Şentürk olduğunu belirtti.
"Ölmedim arkadaşlar" yazan bir fotoğraf paylaşan Bülent Ersoy, "Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra 'kopyala yapıştır' dijital medya, yazıyı çoğaltsın... Sevgili Babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin videosu önce Instagram'da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün '1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy'un mezarı derin olacak, asansörle inilecek' başlıklarına kadar geldi..." ifadelerini kullandı.
İddiaların kendisine sorulmamasını eleştiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Ankara'daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu "abuk sabuk" sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Yaşayan bir insana 'Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı' başlıkları 'basın özgürlüğü' kapsamında mı? Bu başlıklar, haberler; mantığa ve haber etiğine uygun mu? Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk'tür. Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, 'hadi Ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım' demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek..."

https://www.instagram.com/p/CfEXsysqu9W/?utm_source=ig_web_copy_link
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
YAŞAM
Bülent Ersoy: İçişleri Bakanı Soylu'dan istirham ettim, mezar yerim belli
20 Haziran , 10:16
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