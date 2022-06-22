CANLI | Donetsk lideri Puşilin: İdam cezasına çarptırılan paralı askerler af talebinde bulunmadı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı: AB diplomasisi, Ukrayna ihtilafını engellemede başarısız oldu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Birliği (AB) diplomasisinin Ukrayna ihtilafını önlemede başarısız olduğunu, krize yanıt vermedeki etkisizliğini göstermeye devam ettiğini belirtti.

Üçüncü Sofya Ekonomi Forumu'nda konuşan Radev, "AB diplomasisinin Ukrayna'daki çatışmayı önleyecek zamanı yoktu ve geri çekilmeye devam ediyor. Saldırganlığa ve yalnızca savaşan ülkelerin değil, tüm Avrupa ekonomisinin her gün zarara uğradığı bir savaşa hızla son verebilecek kararlı bir politika yok" dedi.

Brüksel'in Soğuk Savaş'ın ardından barışı muhafaza etmek için ne savunma ve güvenlik alanında ne de diplomasi alanında yeterli çabayı gösterdiğini kaydeden Radev, "Şu soruyu sormalıyız: Diplomasi neden roketler ve bombalardan sonra geliyor? Çok taraflı diplomasi krizde ve güvenlik mimarisi çöktü" ifadelerini kullandı.