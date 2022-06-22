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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/canli--abdden-kaliningrada-abluka-uygulayan-litvanyaya-tam-destek--1057736969.html
CANLI | Donetsk lideri Puşilin: İdam cezasına çarptırılan paralı askerler af talebinde bulunmadı
CANLI | Donetsk lideri Puşilin: İdam cezasına çarptırılan paralı askerler af talebinde bulunmadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesine abluka uygulayan Litvanya yönetimine 'tam destek' sunduklarını belirtti... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:19+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk lideri Puşilin: İdam cezasına çarptırılan paralı askerler af talebinde bulunmadı

09:19 22.06.2022 (güncellendi: 10:54 22.06.2022)
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesine abluka uygulayan Litvanya yönetimine 'tam destek' sunduklarını belirtti. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, idam cezasına çarptırılan yabancı paralı askerlerin kendisinden henüz af talebinde bulunmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, Ukrayna hükümetinin ayda yaklaşık 5-6 milyar dolar harcama yaptığını belirtti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Ukrayna’nın blok dışı statüsünün mevcut durum için iyi ve kabul edilebilir çözüm olacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl koridoru zirvesi öncesi Moskova'ya gidecek Türk askeri heyetiyle görüşmeyeceğini belirtti.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: Batı, Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak istiyor
Dün, 16:33
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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11:53 22.06.2022
Fransa: Ukrayna'nın AB üyeliğinde hızlandırılmış prosedür olmayacak
Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clément Beaune, Ukrayna'nın öngörülen tüm koşullar yerine getirilmeden Avrupa Birliği'ne (AB) kabulü için hızlandırılmış bir prosedür uygulanmayacağını belirtti.
Europe-1 radyosuna konuşan Beaune, "Hızlandırılmış bir prosedür olmayacak. Kapıyı biraz açıyoruz, ancak ihtilafın sona erdirilmesi, ülkenin yeniden inşası, makbul bir demokrasi ve ekonomik düzeye ulaşılmasına ihtiyaç var" dedi.
Kiev'in AB'ye katılma sürecinin vakit alacağını vurgulayan Beaune, "Bütün demokratik prosedürler izlenmeli" diye konuştu.
11:40 22.06.2022
Moskova’da ‘Lugansk Halk Cumhuriyeti Meydanı’nın yeri oylama ile seçilebilecek
Moskova Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Etkin Vatandaş projesinin kullanıcıları internet üzerinden başkentte Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Meydanı’nın yerini oylama ile seçebilecek.
Bu arada bugün ABD’nin Moskova Büyükelçiliği yakınlarındaki bir alan ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Meydanı’ olarak adlandırılmıştı.
11:25 22.06.2022
Bulgaristan Cumhurbaşkanı: AB diplomasisi, Ukrayna ihtilafını engellemede başarısız oldu
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Birliği (AB) diplomasisinin Ukrayna ihtilafını önlemede başarısız olduğunu, krize yanıt vermedeki etkisizliğini göstermeye devam ettiğini belirtti.
Üçüncü Sofya Ekonomi Forumu'nda konuşan Radev, "AB diplomasisinin Ukrayna'daki çatışmayı önleyecek zamanı yoktu ve geri çekilmeye devam ediyor. Saldırganlığa ve yalnızca savaşan ülkelerin değil, tüm Avrupa ekonomisinin her gün zarara uğradığı bir savaşa hızla son verebilecek kararlı bir politika yok" dedi.
Brüksel'in Soğuk Savaş'ın ardından barışı muhafaza etmek için ne savunma ve güvenlik alanında ne de diplomasi alanında yeterli çabayı gösterdiğini kaydeden Radev, "Şu soruyu sormalıyız: Diplomasi neden roketler ve bombalardan sonra geliyor? Çok taraflı diplomasi krizde ve güvenlik mimarisi çöktü" ifadelerini kullandı.
10:52 22.06.2022
Donetsk lideri Puşilin: İdam cezasına çarptırılan paralı askerler af talebinde bulunmadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, idam cezasına çarptırılan yabancı paralı askerlerin kendisinden henüz af talebinde bulunmadığını söyledi.
Puşilin, paralı askerlerin anayasal çerçevede karara itiraz etmesi için yaklaşık iki hafta kaldığını, bu kişilerin uygun koşullarda hücre hapsinde tutulduklarını ifade etti.
10:50 22.06.2022
Slovakya, ABD'den sipariş ettiği F-16'ları F-35'lerle değiştirmeyi planlıyor
Mladá fronta DNES gazetesine konuşan Çekya ve Slovakya savunma sanayisinden kaynaklar, Ukrayna krizinin Slovakya'nın ABD ile yaptığı F-16 sözleşmesini feshedip yerine 5. nesil F-35 savaş uçağı alımına yönelik yeni bir sözleşme imzalaması konusunda tartışmalara yol açtığını söyledi.
Slovakya, ABD'den 4 yıl önce 14 adet F-16 sipariş etmişti. İlk uçağın bu yıl teslim alınması gerekirken üretimleri için gerekli elektronik bileşenlerin eksikliği nedeniyle teslimatlar 2 yıl ertelenmişti.
Gazeteye göre sözleşmenin şartlarına uyulmaması, Slovakya makamlarının F-35 alımına dönük yeni bir sözleşme istemesine yol açtı.
Bununla birlikte gazete, Çekya'nın da ABD'den 24 adet F-35 savaş uçağı sipariş edebileceğini öne sürdü.
10:18 22.06.2022
İngiltere - Pazar - Enflasyon - Market - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
EKONOMİ
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
10:18
10:09 22.06.2022
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin bulunduğu yerdeki bölgeye ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı’ adı verildi
Moskova Belediye Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin bulunduğu bölgeye ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Meydanı’ adı verildi.
Kararnamede, “Moskova Merkez İdari Bölgesi’nin Presnenskiy bölgesindeki, Konyuşovskaya Caddesi boyunca bulunan Bolşoy Devyatinskiy sokağından Malıy Konyuşovskiy sokağına kadar olan isimsiz bölgenin Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı olarak adlandırılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
10:08 22.06.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
Ukrayna krizi
Anket: ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü Putin'i suçlayanların oranı yüzde 11
10:08
09:39 22.06.2022
Maduro: Rusya'ya uygulanan yaptırımların acısını gelişmekte olan ülkeler çekiyor
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların acısını geliştmekte olan ülkelerin çektiğini belirterek, 'derhal kaldırılmaları' yönünde çağrı yaptı.
Resmi Twitter sayfasından yayınlanan konuşmasında Maduro, "Burada, Caracas'tan Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ilan ediyorum. Dünyadaki ekonomik durumu normalleştirmek gerekiyor, bunların acısını kürenin güneyindeki ülkeler çekiyor" dedi.
Moskova'yı hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin 'bumerang' etkisi yarattığına işaret eden Maduro, yaptırımları 'ekonomik intihar' olarak nitelendirdi.
Maduro, "Avrupalı ​​ve Amerikalı seçkinler sağır ve kör, gururdan, kibir duygusundan, Rusya'dan intikam alma arzusundan ötürü gerçek durumu görmek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
09:31 22.06.2022
'Litvanyalı şirketler, yaptırımlara rağmen Rusya ile işbirliği yapmaya çalışıyor'
Litvanyalı gümrük temsilcileri, LNK televizyonuna yaptığı açıklamada ülkedeki şirketlerin Rusya ile ekonomik bağlarını tamamen kesmediğini ve Avrupa Birliği'nin (AB) kısıtlamalarına rağmen Rusya'da üretilen yaptırımlı malları ülkeye ithal etmeye çalıştığını duyurdu.
Gümrük temsilcisi Rolandas Jurgaitis, "Ukrayna'ya sempati duyuyoruz gibi görünüyor, ancak para paradır ve iş iştir. Ve şunu söylemek istiyorum ki, işlerin tamamı durmadı. Devam eden ve ticareti durdurmak istemeyenler var" ifadelerini kullandı.
Malların Rusya'dan Litvanya'ya genellikle sahte faturalarla gönderildiğini öne süren yetkili, Rusya'dan ithal edilen malın ağırlıklı olarak kereste olduğunu belirtti.
09:23 22.06.2022
Japon hükümeti, akaryakıttaki fiyat artışını dengelemek için sübvansiyonları artıracak
Kyodo ajansının haberine göre Japonya hükümeti, akaryakıtta Rusya'ya dönük yaptırımlar nedeniyle yaşanan fiyat artışlarını önlemek için şirketlere sübvansiyonları artırma kararı aldı.
Haberde, şirketlere verilecek sübvansiyonun 23 Haziran'dan itibaren 1 litre benzin başına 40.5 yen olacağı kaydedildi.
09:19 22.06.2022
ABD'den Kaliningrad'a abluka uygulayan Litvanya'ya 'tam destek'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesine abluka uygulayan Litvanya yönetimine 'tam destek' sunduklarını belirtti.
Price, yaptığı açıklamada, "NATO'nun 5. maddesine bağlılığımız sarsılmaz" diye konuştu.
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