CANLI | Donetsk lideri Puşilin: İdam cezasına çarptırılan paralı askerler af talebinde bulunmadı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power, Ukrayna hükümetinin ayda yaklaşık 5-6 milyar dolar harcama yaptığını belirtti.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Ukrayna’nın blok dışı statüsünün mevcut durum için iyi ve kabul edilebilir çözüm olacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinin katılımıyla yapılması planlanan tahıl koridoru zirvesi öncesi Moskova'ya gidecek Türk askeri heyetiyle görüşmeyeceğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: