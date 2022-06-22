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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/canli--almanya-basbakani-scholz-avrupadaki-nato-ulkeleri-arasinda-en-buyuk-orduya-sahip-olacagiz-1057769298.html
CANLI | Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olacağız
CANLI | Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olacağız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yakında Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya dönüştürüleceğini söyledi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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yaptırım
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Olaf Scholz - Sputnik Türkiye

CANLI | Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olacağız

16:35 22.06.2022
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yakında Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya dönüştürüleceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
NATO'ya katılmaya hazırlanan Finlandiya'nın Genelkurmay Başkanı Timo Kivinen, ülkesinin şu anda Ukrayna'dakine benzer bir duruma karşı savunma hattı inşa ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin küresel ekonominin temel ilkelerini ihmal ettiğini ve bunun sonucunda küresel ekonomideki sorunların kronik hale geldiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Litvanya üzerinden Kaliningrad’a mal geçişini kısıtlanmasına yönelik yanıtlarının nasıl olacağı ile ilgili “Verilecek yanıt üzerinde kurumlar arası düzeyde çalışılıyor. Alınacak tedbirler diplomatik değil, uygulama alanında olacak” dedi.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Lisiçansk kentinin yakında kuşatılacağını söyledi.
Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi. 'Yapıcı ve oldukça olumlu havada' geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.
Dolar - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
Ukrayna krizi
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09:19
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:18 22.06.2022
Ukrayna, Rusya’nın güneyindeki petrol rafinesine İHA’larla saldırı düzenledi
Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Saldırı ardından tesiste çıkan yangının söndürüldüğü ve ölen ya da yararlanan olmadığı kaydedildi.
Novoşahtinsk petrol arıtım tesisinden yapılan açıklamada, “Rostov bölgesinin batı sınırından yönelen terörist eylemler sırasında iki insansız hava aracı rafinerinin teknik tesislerine saldırdı” denildi. Arıtım tesisi yetkilileri, saldırı sonucunda bir patlamanın yaşandığını ve yangın çıktığını kaydetti.
Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Lugansk sınırına birkaç kilometre mesadefeki Rostov bölgesinde yer alıyor.
Daha önce Rostov Valisi Vasiliy Golubev, patlamanın yaşandığı alanda insansız hava aracı parçaları bulunduğunu söylemişti. Golubev, patlamanın ardından çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü ve rafineri personelinin de tamamıyla tahliye edildiğini kaydetmişti.
Rostov Valisi ayrıca, yaşananlara dair soruşturma tamamlanıncaya kadar rafinerideki çalışmaların askıya alındığını söylemişti.
Tesise, insansız hava aracı saldırıların ilkinin yerel saatle 8.40’ta, ikincisinin de 9.23’te gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yerel acil durum servisine göre yangın 10.50’de tamamen söndürüldü.
Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Rostov bölgesinde yer alan tek petrol rafinerisi ve Ukrayna sınırından yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor.
Raporlara göre tesiste 2020’de 4.8 milyon ton petrol işlendiği biliniyor. Novoşahtinsk arıtım tesisi, Donbass’a yakıt sevkiyatı gerçekleştirdiği suçlaması yüzünden 2021’de Ukrayna tarafından yaptırım listesine alınmıştı.
16:55 22.06.2022
Anma ve Keder Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nın yanı başındaki Aleksandr Bahçesi'nde tören düzenlendi. Putin, tören başlamadan önce gazileri selamladı. Rus lider daha sonra Meçhul Asker Anıtı'nın 'Ebedi Ateş'ine kırmızı güllerden oluşan çelenk bıraktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
DÜNYA
Nazilerin SSCB'ye saldırısının yıldönümünde Rusya'dan mesaj: Almanya, Rusofobik histeriyi körüklüyor
16:53
16:33 22.06.2022
Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olacağız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yakında Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya dönüştürüleceğini söyledi.
Uluslararası hava ve uzay sergisi ILA Berlin'in açılışında konuşma yapan Scholz, "Şubat sonunda silahlı kuvvetler için 100 milyar euro tutarında özel bir bütçe oluşturulduğunu duyurmuştum" dedi. Scholz, "Alman ordusu, öngörülebilir bir gelecekte Avrupa'daki NATO müttefikleri arasındaki en büyük konvansiyonel ordu haline gelecek. Bu; ülkemizin, ortaklarımızın güvenliğiyla ilgili" ifadelerini kullandı.
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