CANLI | Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olacağız

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
NATO'ya katılmaya hazırlanan Finlandiya'nın Genelkurmay Başkanı Timo Kivinen, ülkesinin şu anda Ukrayna'dakine benzer bir duruma karşı savunma hattı inşa ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin küresel ekonominin temel ilkelerini ihmal ettiğini ve bunun sonucunda küresel ekonomideki sorunların kronik hale geldiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Litvanya üzerinden Kaliningrad’a mal geçişini kısıtlanmasına yönelik yanıtlarının nasıl olacağı ile ilgili “Verilecek yanıt üzerinde kurumlar arası düzeyde çalışılıyor. Alınacak tedbirler diplomatik değil, uygulama alanında olacak” dedi.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) Lisiçansk kentinin yakında kuşatılacağını söyledi.
Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da gerçekleştirildi. 'Yapıcı ve oldukça olumlu havada' geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: