CANLI | Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olacağız

Ukrayna, Rusya’nın güneyindeki petrol rafinesine İHA’larla saldırı düzenledi

Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Saldırı ardından tesiste çıkan yangının söndürüldüğü ve ölen ya da yararlanan olmadığı kaydedildi.

Novoşahtinsk petrol arıtım tesisinden yapılan açıklamada, “Rostov bölgesinin batı sınırından yönelen terörist eylemler sırasında iki insansız hava aracı rafinerinin teknik tesislerine saldırdı” denildi. Arıtım tesisi yetkilileri, saldırı sonucunda bir patlamanın yaşandığını ve yangın çıktığını kaydetti.

Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Lugansk sınırına birkaç kilometre mesadefeki Rostov bölgesinde yer alıyor.

Daha önce Rostov Valisi Vasiliy Golubev, patlamanın yaşandığı alanda insansız hava aracı parçaları bulunduğunu söylemişti. Golubev, patlamanın ardından çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü ve rafineri personelinin de tamamıyla tahliye edildiğini kaydetmişti.

Rostov Valisi ayrıca, yaşananlara dair soruşturma tamamlanıncaya kadar rafinerideki çalışmaların askıya alındığını söylemişti.

Tesise, insansız hava aracı saldırıların ilkinin yerel saatle 8.40’ta, ikincisinin de 9.23’te gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yerel acil durum servisine göre yangın 10.50’de tamamen söndürüldü.

Novoşahtinsk petrol arıtım tesisi, Rostov bölgesinde yer alan tek petrol rafinerisi ve Ukrayna sınırından yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor.

Raporlara göre tesiste 2020’de 4.8 milyon ton petrol işlendiği biliniyor. Novoşahtinsk arıtım tesisi, Donbass’a yakıt sevkiyatı gerçekleştirdiği suçlaması yüzünden 2021’de Ukrayna tarafından yaptırım listesine alınmıştı.