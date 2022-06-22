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CHP: İktidar ek bütçeyle milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlıyor
CHP: İktidar ek bütçeyle milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan ek bütçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T14:45+0300
2022-06-22T14:45+0300
politika
chp
ek bütçe
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"AK Parti iktidarının 20 Haziran 2022 tarihinde TBMM’ye sunduğu ek bütçe, ekonomi politikalarının iflasının bir belgesi olmasının yanı sıra şirketlere kaynak aktarmaya devam ettiğinin de bir göstergesi olmuştur. 2022 yılında art arda gelen zamlarla enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşı umursamayan iktidar, ek bütçe aracılığıyla milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlamaktadır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:"AK Parti iktidarının TBMM’ye sunduğu ek bütçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinden daha fazla tutarda ‘ek genel aydınlatma ödeneği’ ayrılması düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi 5 milyar 325 milyon 227 bin TL tutarındayken ek bütçede tahsis edilecek aydınlatma için ayrılan ek ödenek tutarı ise bakanlık bütçesini bile geride bırakarak 5 milyar 400 milyon TL oldu.AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu ek bütçedeki aydınlatma ödeneğindeki artış, aydınlatma bedeline yapılan artışı katlamış durumda. 1 Nisan 2022 tarihinde 135 kuruş olan aydınlatma bedeli, yüzde 48 oranındaki artışla 200 kuruşa çıkmıştı. Ancak aydınlatma ödeneğindeki artış, bunun kat be kat üzerinde gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılında toplam 3 milyar 791 milyon 428 bin TL olan aydınlatma ödeneği, ek ödenekle 9 milyar 191 milyon 428 bin TL’ye çıktı. Buna göre özel dağıtım şirketlerinin kasasına gidecek tutar, ek bütçeyle yüzde 242,4 oranında arttı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaklaşık 3,5 kat artırdığı aydınlatma ödeneği, doğrudan şirketlerin kasasına gidecek. Bu kadar yüksek orandaki artış, şu an 200 kuruş olan aydınlatma bedeline büyük bir zam yapılacağının da sinyalini vermektedir. İktidar bu artışla dağıtım şirketlerini kolladığını gösterirken Hazine’den karşılanacak 9,2 milyar lira vatandaşın cebinden çıkacak.
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chp, ek bütçe

CHP: İktidar ek bütçeyle milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlıyor

14:45 22.06.2022
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© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan ek bütçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinden daha yüksek tutarda bir ödeneğin cadde ve sokak aydınlatmasına ayrıldığını belirtti.
"AK Parti iktidarının 20 Haziran 2022 tarihinde TBMM’ye sunduğu ek bütçe, ekonomi politikalarının iflasının bir belgesi olmasının yanı sıra şirketlere kaynak aktarmaya devam ettiğinin de bir göstergesi olmuştur. 2022 yılında art arda gelen zamlarla enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşı umursamayan iktidar, ek bütçe aracılığıyla milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlamaktadır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"AK Parti iktidarının TBMM’ye sunduğu ek bütçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesinden daha fazla tutarda ‘ek genel aydınlatma ödeneği’ ayrılması düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi 5 milyar 325 milyon 227 bin TL tutarındayken ek bütçede tahsis edilecek aydınlatma için ayrılan ek ödenek tutarı ise bakanlık bütçesini bile geride bırakarak 5 milyar 400 milyon TL oldu.
AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu ek bütçedeki aydınlatma ödeneğindeki artış, aydınlatma bedeline yapılan artışı katlamış durumda. 1 Nisan 2022 tarihinde 135 kuruş olan aydınlatma bedeli, yüzde 48 oranındaki artışla 200 kuruşa çıkmıştı. Ancak aydınlatma ödeneğindeki artış, bunun kat be kat üzerinde gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılında toplam 3 milyar 791 milyon 428 bin TL olan aydınlatma ödeneği, ek ödenekle 9 milyar 191 milyon 428 bin TL’ye çıktı. Buna göre özel dağıtım şirketlerinin kasasına gidecek tutar, ek bütçeyle yüzde 242,4 oranında arttı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yaklaşık 3,5 kat artırdığı aydınlatma ödeneği, doğrudan şirketlerin kasasına gidecek. Bu kadar yüksek orandaki artış, şu an 200 kuruş olan aydınlatma bedeline büyük bir zam yapılacağının da sinyalini vermektedir. İktidar bu artışla dağıtım şirketlerini kolladığını gösterirken Hazine’den karşılanacak 9,2 milyar lira vatandaşın cebinden çıkacak.
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