https://tr.sputniknews.com/20220622/chpli-saribal-artik-uretici-degil-tuketici-bir-toplumuz-1057743966.html

CHP'li Sarıbal: Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz

CHP'li Sarıbal: Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarımdan para kazanamayan üretici, topraklarını ekmeyerek boş bıraktı. Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz."... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T11:39+0300

2022-06-22T11:39+0300

2022-06-22T11:39+0300

ekonomi

türkiye

tarım

üretici

tüketici

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

orhan sarıbal

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Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yönetilemediğini, insanların her geçen gün artan şekilde açlıkla yüz yüze gelmeye başladığını ileri sürdü.Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle şu an 31 milyon dönüm tarım arazisinin boş olduğunu savunan Sarıbal, bunun nedeninin hükümetin, köydeki vatandaşları, şehirlerde yaşamaya mecbur bırakması olduğunu iddia etti.Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220608/fatih-altaylidan-bakan-kirisciye-ciftcinin-aldigi-pahali-mazotun-sorumlusu-da-dunya-degil-iktidar-1057131094.html

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türkiye, tarım, üretici, tüketici, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), orhan sarıbal