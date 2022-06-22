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CHP'li Sarıbal: Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz
CHP'li Sarıbal: Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarımdan para kazanamayan üretici, topraklarını ekmeyerek boş bıraktı. Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz."... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
tarım
üretici
tüketici
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
orhan sarıbal
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Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yönetilemediğini, insanların her geçen gün artan şekilde açlıkla yüz yüze gelmeye başladığını ileri sürdü.Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle şu an 31 milyon dönüm tarım arazisinin boş olduğunu savunan Sarıbal, bunun nedeninin hükümetin, köydeki vatandaşları, şehirlerde yaşamaya mecbur bırakması olduğunu iddia etti.Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:
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türkiye, tarım, üretici, tüketici, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), orhan sarıbal

CHP'li Sarıbal: Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz

11:39 22.06.2022
© AA / Güven Yılmaz CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA / Güven Yılmaz
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Tarımdan para kazanamayan üretici, topraklarını ekmeyerek boş bıraktı. Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz." dedi.
Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yönetilemediğini, insanların her geçen gün artan şekilde açlıkla yüz yüze gelmeye başladığını ileri sürdü.
Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle şu an 31 milyon dönüm tarım arazisinin boş olduğunu savunan Sarıbal, bunun nedeninin hükümetin, köydeki vatandaşları, şehirlerde yaşamaya mecbur bırakması olduğunu iddia etti.
Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarımdan para kazanamayan üretici, topraklarını ekmeyerek boş bıraktı. Artık üretici değil, tüketici bir toplumuz. Çiftçinin kullandığı bütün girdiler artık ithal. Günün sonunda Türkiye gıda egemenliğini kendi adına kaybetmiştir. Bu süreç Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası derin bir krize dönüşmüştür. Tarımın önemini anlamak için toplumun aç kalması gerekiyor galiba. Üretici, borcun altından kalkamadığı için tarım topraklarını satmak zorunda kalıyorlar."
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