https://tr.sputniknews.com/20220622/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selmani-karsiliyor-1057772328.html
Prens Selman Türkiye'de
Prens Selman Türkiye'de
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede iki ülke... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:46+0300
2022-06-22T16:46+0300
2022-06-22T17:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
veliaht prens muhammed bin selman
ankara
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. . Karşılama törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 10 bakan katıldı.Beştepe'de görüşmeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.
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recep tayyip erdoğan, veliaht prens muhammed bin selman, ankara
Prens Selman Türkiye'de
16:46 22.06.2022 (güncellendi: 17:07 22.06.2022) Abone ol
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında birçok ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.
Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. . Karşılama törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 10 bakan katıldı.
Beştepe'de görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.
Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.