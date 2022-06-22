https://tr.sputniknews.com/20220622/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistan-veliaht-prensi-muhammed-bin-selmani-karsiliyor-1057772328.html

Prens Selman Türkiye'de

Prens Selman Türkiye'de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede iki ülke... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:46+0300

2022-06-22T16:46+0300

2022-06-22T17:07+0300

politika

recep tayyip erdoğan

veliaht prens muhammed bin selman

ankara

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. . Karşılama törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 10 bakan katıldı.Beştepe'de görüşmeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.Muhammed Bin Selman, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

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recep tayyip erdoğan, veliaht prens muhammed bin selman, ankara