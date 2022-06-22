https://tr.sputniknews.com/20220622/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057737258.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 17.35 seviyesinde başladı, euro ise 18.22 TL'den alıcı buluyor. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T09:23+0300

2022-06-22T09:23+0300

2022-06-22T09:23+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

gram altın

yarım gram altın

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Hafta başından bu yana 17.30'un üzerinde sakin seyrini sürdüren dolar/TL, hafta ortasında da 17.35'ler civarında seyrediyor. Euro/TL ise sınırlı aşağı yönlü hareketle 18.22 seviyesinden işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın, doların yükselişiyle hafif geriledi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,827.03 dolara geriledi.Altının gramı 1.018 lira, çeyrek altın 1.665, Cumhuriyet altını ise 6.642 liradan işlem görüyor.Faiz kararı yarın açıklanacakYurtiçi piyasalarda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmayan Merkez Bankası (TCMB) bu ayki faiz kararını 23 Haziran'da açıklayacak.Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220621/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057684272.html

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