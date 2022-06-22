https://tr.sputniknews.com/20220622/el-pais-ab-ukrayna-krizinin-afrikadan-abye-goce-neden-olacagindan-korkuyor-1057777254.html

El Pais: Avrupa Birliği, Ukrayna krizinin Afrika’dan AB’ye yeni göç dalgası yaratacağından korkuyor

El Pais: Avrupa Birliği, Ukrayna krizinin Afrika’dan AB’ye yeni göç dalgası yaratacağından korkuyor

İspanya’nın El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın Afrika’da “katasrofik kitlesel kıtlığa” ve yeni göç dalgalarına... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T18:58+0300

2022-06-22T18:58+0300

2022-06-22T18:59+0300

ukrayna krizi

göçmen krizi

avrupa

açlık

afrika

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Analiz uzmanlarının görüşüne göre, Kuzey Afrika’da artan “katasrofik kitlesel kıtlığa”, yeni sosyal protesto dalgalarına, insanların yerinden olmasına ve komşu bölgelere ve muhtemelen AB’ye göçe yol açacak. Yüksek istikrarsızlık ve uluslararası toplumun artan parçalanma riskiyle nitelendirilen yeni bir jeopolitik senaryo öngören uzmanlar, İspanya ve İtalya’nın gelecekteki krizde en büyük göç dalgalarıyla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyor.Haberde, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmadan en çok Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus’un etkileneceği ifade edilirken Mısır, Ürdün, Yemen ve Lübnan’da da kriz riskinin yüksek olduğu kaydedilirken şu değerlendirmeye yer verildi:AB’nin, uzun bir askeri çatışmanın sonuçlarının Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini de etkileyeceğinden korktuğu belirtilen haberde, artan enerji ve gıda fiyatlarının bölgede yoksulluğu, sosyal gerilimi ve kıtlık riskini artıracağı kaydedildi.AB’nin, en çok etkilenen ülkelere ve bölgelerinin en etkili ülkelerine yardımı artırmayı planladığını kaydeden El Pais, daha önce Mısır, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’a 225 milyon euro yardımın sağlandığı anımsatıldı. AB’nin ayrıca bu ülkelere kendi üretimlerini geliştirme konusunda yardımcı olacağı kaydedildi.

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göçmen krizi, avrupa, açlık, afrika