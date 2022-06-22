https://tr.sputniknews.com/20220622/el-pais-ab-ukrayna-krizinin-afrikadan-abye-goce-neden-olacagindan-korkuyor-1057777254.html
El Pais: Avrupa Birliği, Ukrayna krizinin Afrika’dan AB’ye yeni göç dalgası yaratacağından korkuyor
El Pais: Avrupa Birliği, Ukrayna krizinin Afrika’dan AB’ye yeni göç dalgası yaratacağından korkuyor
İspanya’nın El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın Afrika’da “katasrofik kitlesel kıtlığa” ve yeni göç dalgalarına... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T18:58+0300
2022-06-22T18:58+0300
2022-06-22T18:59+0300
ukrayna krizi
göçmen krizi
avrupa
açlık
afrika
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Analiz uzmanlarının görüşüne göre, Kuzey Afrika’da artan “katasrofik kitlesel kıtlığa”, yeni sosyal protesto dalgalarına, insanların yerinden olmasına ve komşu bölgelere ve muhtemelen AB’ye göçe yol açacak. Yüksek istikrarsızlık ve uluslararası toplumun artan parçalanma riskiyle nitelendirilen yeni bir jeopolitik senaryo öngören uzmanlar, İspanya ve İtalya’nın gelecekteki krizde en büyük göç dalgalarıyla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyor.Haberde, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmadan en çok Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus’un etkileneceği ifade edilirken Mısır, Ürdün, Yemen ve Lübnan’da da kriz riskinin yüksek olduğu kaydedilirken şu değerlendirmeye yer verildi:AB’nin, uzun bir askeri çatışmanın sonuçlarının Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini de etkileyeceğinden korktuğu belirtilen haberde, artan enerji ve gıda fiyatlarının bölgede yoksulluğu, sosyal gerilimi ve kıtlık riskini artıracağı kaydedildi.AB’nin, en çok etkilenen ülkelere ve bölgelerinin en etkili ülkelerine yardımı artırmayı planladığını kaydeden El Pais, daha önce Mısır, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’a 225 milyon euro yardımın sağlandığı anımsatıldı. AB’nin ayrıca bu ülkelere kendi üretimlerini geliştirme konusunda yardımcı olacağı kaydedildi.
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göçmen krizi, avrupa, açlık, afrika
El Pais: Avrupa Birliği, Ukrayna krizinin Afrika’dan AB’ye yeni göç dalgası yaratacağından korkuyor
18:58 22.06.2022 (güncellendi: 18:59 22.06.2022) Abone ol
İspanya’nın El Pais gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın Afrika’da “katasrofik kitlesel kıtlığa” ve yeni göç dalgalarına yol açmasından, uluslararası toplumun parçalanma riskinin önemli ölçüde artmasından korktuğunu belirtti.
Analiz uzmanlarının görüşüne göre, Kuzey Afrika’da artan “katasrofik kitlesel kıtlığa”, yeni sosyal protesto dalgalarına, insanların yerinden olmasına ve komşu bölgelere ve muhtemelen AB’ye göçe yol açacak. Yüksek istikrarsızlık ve uluslararası toplumun artan parçalanma riskiyle nitelendirilen yeni bir jeopolitik senaryo öngören uzmanlar, İspanya ve İtalya’nın gelecekteki krizde en büyük göç dalgalarıyla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyor.
Haberde, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmadan en çok Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus’un etkileneceği ifade edilirken Mısır, Ürdün, Yemen ve Lübnan’da da kriz riskinin yüksek olduğu kaydedilirken şu değerlendirmeye yer verildi:
“Tahıl ve diğer temel tarım ürünlerinin kıtlığı, temel mal ve gıda maddelerinin fiyatlarının artması ve sübvansiyonların azaltılması ile birlikte ciddi ekonomik ve sosyal krizlere yol açabilir.”
AB’nin, uzun bir askeri çatışmanın sonuçlarının Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini de etkileyeceğinden korktuğu belirtilen haberde, artan enerji ve gıda fiyatlarının bölgede yoksulluğu, sosyal gerilimi ve kıtlık riskini artıracağı kaydedildi.
AB’nin, en çok etkilenen ülkelere ve bölgelerinin en etkili ülkelerine yardımı artırmayı planladığını kaydeden El Pais, daha önce Mısır, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’a 225 milyon euro yardımın sağlandığı anımsatıldı. AB’nin ayrıca bu ülkelere kendi üretimlerini geliştirme konusunda yardımcı olacağı kaydedildi.