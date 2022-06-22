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Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı
Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı
Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini Ankara'da, basın açıklaması ile protesto etti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T13:52+0300
2022-06-22T14:10+0300
türkiye
gazetecilik
sosyal medya
sosyal medya düzenlemesi
basın
çağdaş gazeteciler derneği (çgd)
muhabir
kanun teklifi
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Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini meydanlara çıkarak protesto etti. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, "sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine karşı Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.'Kahrolsun sansür'Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin basın meslek örgütleri adına açıklama yaptı ve yasanın geri çekilmesini istediklerini dile getirdi:
https://tr.sputniknews.com/20220619/mecliste-bu-hafta-6-yargi-paketi-ile-internet-haberciligi-kanun-teklifi-gorusulecek-1057612359.html
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gazetecilik, sosyal medya, sosyal medya düzenlemesi, basın, çağdaş gazeteciler derneği (çgd), muhabir, kanun teklifi

Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı

13:52 22.06.2022 (güncellendi: 14:10 22.06.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritGazeteci örgütleri ‘sosyal medya’ yasasına karşı meydanlara çıktı
Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya’ yasasına karşı meydanlara çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini Ankara'da, basın açıklaması ile protesto etti.
Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini meydanlara çıkarak protesto etti.
Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, "sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine karşı Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.
© Sputnik / Osman Nuri CeritAnkara'da bir araya gelen gazeteciler 'Basın ve İfade Özgürlüğü istiyoruz' pankartının altına kalemlerini bıraktılar.
Ankara'da bir araya gelen gazeteciler 'Basın ve İfade Özgürlüğü istiyoruz' pankartının altına kalemlerini bıraktılar. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
Ankara'da bir araya gelen gazeteciler 'Basın ve İfade Özgürlüğü istiyoruz' pankartının altına kalemlerini bıraktılar.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

'Kahrolsun sansür'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin basın meslek örgütleri adına açıklama yaptı ve yasanın geri çekilmesini istediklerini dile getirdi:

"Basın meslek örgütlerinin gücünü göstermek için buradayız. Bu yasada gazeteciler yok, basın özgürlüğü yok. Bir kez daha bu yasada 'susturma, korkutma' var diyoruz. Bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Yaşasın özgürlük, kahrolsun sansür."

TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
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