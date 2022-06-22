https://tr.sputniknews.com/20220622/gazeteci-orgutleri-sosyal-medya-yasasina-karsi-meydanlara-cikti--1057755109.html

Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı

Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı

Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini Ankara'da, basın açıklaması ile protesto etti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T13:52+0300

2022-06-22T13:52+0300

2022-06-22T14:10+0300

türkiye

gazetecilik

sosyal medya

sosyal medya düzenlemesi

basın

çağdaş gazeteciler derneği (çgd)

muhabir

kanun teklifi

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Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini meydanlara çıkarak protesto etti. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, "sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine karşı Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.'Kahrolsun sansür'Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin basın meslek örgütleri adına açıklama yaptı ve yasanın geri çekilmesini istediklerini dile getirdi:

https://tr.sputniknews.com/20220619/mecliste-bu-hafta-6-yargi-paketi-ile-internet-haberciligi-kanun-teklifi-gorusulecek-1057612359.html

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gazetecilik, sosyal medya, sosyal medya düzenlemesi, basın, çağdaş gazeteciler derneği (çgd), muhabir, kanun teklifi