https://tr.sputniknews.com/20220622/gazeteci-orgutleri-sosyal-medya-yasasina-karsi-meydanlara-cikti--1057755109.html
Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı
Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı
Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini Ankara'da, basın açıklaması ile protesto etti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T13:52+0300
2022-06-22T13:52+0300
2022-06-22T14:10+0300
türkiye
gazetecilik
sosyal medya
sosyal medya düzenlemesi
basın
çağdaş gazeteciler derneği (çgd)
muhabir
kanun teklifi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057754963_6:0:1318:738_1920x0_80_0_0_6abbe760fa477330605ef21baf8ad7e8.jpg
Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini meydanlara çıkarak protesto etti. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, "sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine karşı Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.'Kahrolsun sansür'Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin basın meslek örgütleri adına açıklama yaptı ve yasanın geri çekilmesini istediklerini dile getirdi:
https://tr.sputniknews.com/20220619/mecliste-bu-hafta-6-yargi-paketi-ile-internet-haberciligi-kanun-teklifi-gorusulecek-1057612359.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057754963_170:0:1154:738_1920x0_80_0_0_d8fdd5d049d821dbe7780e39f2d7fd54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
gazetecilik, sosyal medya, sosyal medya düzenlemesi, basın, çağdaş gazeteciler derneği (çgd), muhabir, kanun teklifi
Gazeteci örgütleri ‘sosyal medya yasası'na karşı meydanlara çıktı
13:52 22.06.2022 (güncellendi: 14:10 22.06.2022) Abone ol
Özel
Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini Ankara'da, basın açıklaması ile protesto etti.
Basın meslek örgütleri, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini meydanlara çıkarak protesto etti.
Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, "sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine karşı Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.
'Kahrolsun sansür'
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin basın meslek örgütleri adına açıklama yaptı ve yasanın geri çekilmesini istediklerini dile getirdi:
"Basın meslek örgütlerinin gücünü göstermek için buradayız. Bu yasada gazeteciler yok, basın özgürlüğü yok. Bir kez daha bu yasada 'susturma, korkutma' var diyoruz. Bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Yaşasın özgürlük, kahrolsun sansür."