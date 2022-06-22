https://tr.sputniknews.com/20220622/geliboluda-makilik-alandaki-yangin-bugday-tarlalarina-ulasmadan-sonduruldu-1057775386.html
Gelibolu'da makilik alandaki yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü
Gelibolu'da makilik alandaki yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü
Çanakkale'nin Güneyli köyü yakınlarında makilikte çıkan yangın, yazlık evlere ve buğday tarlalarına yönelince tedirginliğe neden oldu. Yangın evlere ve... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T17:55+0300
2022-06-22T17:55+0300
2022-06-22T17:59+0300
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Gelibolu ilçesi Güneyli köyündeki Mahmutpaşa Sitesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Yazlık evlere yönelen duman ve alevlerin rüzgarın da etkisiyle yükselmesi, bölge halkına panik yaşattı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Bu sırada vatandaşlar da alevlerin evlere ulaşmaması için kovalar ve hortumlarla yakındaki ağaçlık, otluk alanları ıslattı.Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yazlıkçılar da rahat nefes aldıklarını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220622/marmariste-orman-yangini-suruyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1057737864.html
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Gelibolu'da makilik alandaki yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü
17:55 22.06.2022 (güncellendi: 17:59 22.06.2022) Abone ol
Çanakkale'nin Güneyli köyü yakınlarında makilikte çıkan yangın, yazlık evlere ve buğday tarlalarına yönelince tedirginliğe neden oldu. Yangın evlere ve tarlalara ulaşmadan söndürüldü.
Gelibolu ilçesi Güneyli köyündeki Mahmutpaşa Sitesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Yazlık evlere yönelen duman ve alevlerin rüzgarın da etkisiyle yükselmesi, bölge halkına panik yaşattı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bu sırada vatandaşlar da alevlerin evlere ulaşmaması için kovalar ve hortumlarla yakındaki ağaçlık, otluk alanları ıslattı.
Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yazlıkçılar da rahat nefes aldıklarını belirtti.