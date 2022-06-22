https://tr.sputniknews.com/20220622/hablemitoglu-sorusturmasinda-aranan-levent-goktasin-goruntuleri-yayimlandi-1057744228.html

Hablemitoğlu soruşturmasından aranan eski asker Levent Göktaş'ın görüntüleri yayımlandı

Hablemitoğlu soruşturmasından aranan eski asker Levent Göktaş'ın görüntüleri yayımlandı

Ankara'da 20 yıl önce evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde 'planlayıcı' olarak aranan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T11:53+0300

2022-06-22T11:53+0300

2022-06-22T11:53+0300

türkiye

necip hablemitoğlu

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Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ikinci dalga operasyonun başladığı 8 Haziran sabahı Levent Göktaş'ın evi ve ofisine eş zamanlı operasyon yapıldı.Levent Göktaş iki adreste de bulunamadı. Göktaş'ın kızının oturduğu sitede başka bir daire kiraladığını tespit eden polis, bu adrese gitti ancak bulamadı. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından kaçtığı belirlenen Göktaş'ın izi sürülmeye başlandı. İstanbul'da aranmaya başlayan Göktaş’ın kendi aracıyla bir şirkete gittiği, daha sonra da restoranda iki kişi ve bir avukat ile görüştüğü ortaya çıktı.Buluştuğu kişiler A.G, Y.Ö. ve avukat K.E. ile görüşen Göktaş, restoranın tuvaletinde ise tanınmamak için bıyıklarını kesti. Göktaş'ın yakalanması için oluşturulan özel ekip, Göktaş'ın buluştuğu kişilerle birlikte Antalya'ya gittiğini tespit etti. Göktaş’ın görüştüğü kişilerin yaşadığı adresleri tespit eden Ankara ve Antalya Emniyetine bağlı polis ekipleri A.G.'nin evine gitti. A.G.'nin evinde Göktaş bulunamazken, polis A.G. ile Ö.Y.'yi gözaltına aldı.6 aylığına Antalya'da villa kiralamışYakalanan kişilerin sorgularında Göktaş'ın Antalya'daki işbirlikçilerden 6 aylığına villa kiralamasını istediği, nakit parayla saklanmak için villanın kiralandığı belirlendi. Göktaş'ın işbirlikçilerden kendisini yurtdışına kaçırmaları için yardım istediği iddia edildi.Antalya'da güvenlik kameraları izlendikten sonra, Göktaş'ın bıyıkları kesilmiş halde Antalya'da sırt çantasıyla sokaklarda dolaştığını belirledi. Operasyonun ilk gününden itibaren Antalya'ya gelen Göktaş'ın 15 Haziran'a kadar Antalya'da kaldığını, burada yakalanacağını anlayınca da yeniden İstanbul'a kaçtığını belirledi.Yakalanmamak için öncü araç kullandıGöktaş, Antalya'da iki araç kiraladıktan sonra tekrar yola çıktı. Polis uygulama noktalarında yakalanmamak için öncü araç kullandığı tespit edilen zanlının İstanbul'a gelerek bir kişinin evinde kaldığını tespit etti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eve baskın yapan polis, Göktaş’ın bir gece burada kaldıktan sonra taksiyle Anadolu yakasındaki Üsküdar'da bulunan büyük bir şirketin merkezine gittiğini tespit etti.Göktaş'ın yakalanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şirket binasına da operasyon düzenleyen polis, Göktaş'ı burada da bulmadı.Göktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından tüm Türkiye'de aranıyor.

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necip hablemitoğlu