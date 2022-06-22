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Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde bir ilk: Translar da Başbakan Modi ile yoga yaptı
Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde bir ilk: Translar da Başbakan Modi ile yoga yaptı
Hindistan Başbakanı Modi, Karnataka eyaletindeki Uluslararası Yoga Günü etkinliğine katıldı. Bu yıl etkinliğe davet edilenler konusunda ise bir ilk yaşandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde bir ilk: Translar da Başbakan Modi ile yoga yaptı

10:11 22.06.2022
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Hindistan Başbakanı Modi, Karnataka eyaletindeki Uluslararası Yoga Günü etkinliğine katıldı. Bu yıl etkinliğe davet edilenler konusunda ise bir ilk yaşandı.
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kabul ettirilmesinde kendisinin büyük payı olan Uluslararası Yoga Günü kapsamında bu yıl da binlerce kişiyle birlikte yoga yaptı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kabul ettirilmesinde kendisinin büyük payı olan Uluslararası Yoga Günü kapsamında bu yıl da binlerce kişiyle birlikte yoga yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kabul ettirilmesinde kendisinin büyük payı olan Uluslararası Yoga Günü kapsamında bu yıl da binlerce kişiyle birlikte yoga yaptı.

© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Karnataka eyaletindeki toplu yoga etkinliğine katılan Modi'nin yanında bu kez geçen yıllardan farklı olarak translar ile engelli ve anne-babası olmayan çocuklar da yer aldı.

Karnataka eyaletindeki toplu yoga etkinliğine katılan Modi&#x27;nin yanında bu kez geçen yıllardan farklı olarak translar ile engelli ve anne-babası olmayan çocuklar da yer aldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Karnataka eyaletindeki toplu yoga etkinliğine katılan Modi'nin yanında bu kez geçen yıllardan farklı olarak translar ile engelli ve anne-babası olmayan çocuklar da yer aldı.

© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Hindistan'ın haber ajansı ANI'ye konuşan trans vatandaşlardan biri bunun hayatlarının dönüm noktası olduğunun altını çizdi ve Modi'nin transların yaşamını iyileştireceğine dair umutlarını artırdığını dile getirdi.

Hindistan&#x27;ın haber ajansı ANI&#x27;ye konuşan trans vatandaşlardan biri bunun hayatlarının dönüm noktası olduğunun altını çizdi ve Modi&#x27;nin transların yaşamını iyileştireceğine dair umutlarını artırdığını dile getirdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Hindistan'ın haber ajansı ANI'ye konuşan trans vatandaşlardan biri bunun hayatlarının dönüm noktası olduğunun altını çizdi ve Modi'nin transların yaşamını iyileştireceğine dair umutlarını artırdığını dile getirdi.

© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Kendisi de konuşma yapan Modi, yoganın bir yaşam biçimi halini aldığını ve sağlık, denge ve işbirliği için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Kendisi de konuşma yapan Modi, yoganın bir yaşam biçimi halini aldığını ve sağlık, denge ve işbirliği için ilham kaynağı olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

Kendisi de konuşma yapan Modi, yoganın bir yaşam biçimi halini aldığını ve sağlık, denge ve işbirliği için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Yoga Günü' olarak olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.

21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından &#x27;Uluslararası Yoga Günü&#x27; olarak olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / MANJUNATH KIRAN

21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından 'Uluslararası Yoga Günü' olarak olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.

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