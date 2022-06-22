İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 950 personelin katılımıyla Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, finans kaynaklarından yoksun bırakmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “Eren Abluka-18 Diyarbakır (Dernek) Şehit J.Çvş Murat Doğan” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat, 950 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.
Devam eden operasyonda; 975 g toz esrar, 1.750.991 kök kenevir bitkisi, 4650 metre sulama hortumu, 1 adet su motoru, 1 adet dalgıç pompa, EYP yapımında kullanılan 3 kg kimyasal madde, 1 adet ateşleme anahtarı, 2 adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur