İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-18 Narko Terör Operasyonu başlatıldı

Devam eden operasyonda;g toz esrar,kök kenevir bitkisi,metre sulama hortumu,adet su motoru,adet dalgıç pompa, EYP yapımında kullanılankg kimyasal madde,adet ateşleme anahtarı,adet elektrikli fünye ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş,şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.