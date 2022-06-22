https://tr.sputniknews.com/20220622/ingiltere-savunma-bakani-wallace-turkiyeye-geliyor-1057771715.html
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'ye geliyor
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'ye geliyor
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:37+0300
2022-06-22T16:37+0300
2022-06-22T16:44+0300
ben wallace
dünya
ingiltere
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057771204_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_36aec681145a88d69b4595e4c19c9ad8.jpg
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.Wallace ile Akar, baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 15 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057771204_115:0:763:486_1920x0_80_0_0_a0252d09bfce99023fff40e157b32644.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ben wallace, ingiltere, türkiye
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'ye geliyor
16:37 22.06.2022 (güncellendi: 16:44 22.06.2022) Abone ol
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geliyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanacak.
Wallace ile Akar, baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.
Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 15 Haziran'da Brüksel'de bir araya gelmiş, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un da katılımıyla üçlü toplantı yapılmıştı.