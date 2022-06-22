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İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T01:41+0300
2022-06-22T01:41+0300
2022-06-22T01:42+0300
dünya
iran
deprem
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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyü olan 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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iran, deprem
İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
01:41 22.06.2022 (güncellendi: 01:42 22.06.2022) Abone ol
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyü olan 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.