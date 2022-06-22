https://tr.sputniknews.com/20220622/iranda-52-buyuklugunde-deprem-1057732882.html

İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

iran

deprem

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyü olan 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

iran

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iran, deprem