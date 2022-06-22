https://tr.sputniknews.com/20220622/ispartada-kadin-cinayeti-birlikte-yasadigi-kisi-tarafindan-vurulan-2-aylik-hamile-kadin-oldu-1057735052.html
Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü
Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü
Isparta'da 'dini nikahlı' eşi tarafından tabanca ile vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T02:50+0300
2022-06-22T02:50+0300
2022-06-22T02:50+0300
türkiye
kadın cinayeti
isparta
dini nikah
eş
erkek
şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg
İddiaya göre, 40 yaşındaki Ayhan Y., birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için 'dini nikahlı' eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı.Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/dere-kenarinda-olu-bulunan-kadinin-cinayet-zanlisi-tutuklandi-1057719546.html
türkiye
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_032522663d09cd0c076c0eaa06002a10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadın cinayeti, isparta, dini nikah, eş, erkek, şiddet
Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü
Abone ol
Isparta'da 'dini nikahlı' eşi tarafından tabanca ile vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, 40 yaşındaki Ayhan Y., birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için 'dini nikahlı' eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.
Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı.
Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.
Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.