Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220622/ispartada-kadin-cinayeti-birlikte-yasadigi-kisi-tarafindan-vurulan-2-aylik-hamile-kadin-oldu-1057735052.html
Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü
Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü
Isparta'da 'dini nikahlı' eşi tarafından tabanca ile vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T02:50+0300
2022-06-22T02:50+0300
türkiye
kadın cinayeti
isparta
dini nikah
erkek
şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg
İddiaya göre, 40 yaşındaki Ayhan Y., birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için 'dini nikahlı' eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı.Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/dere-kenarinda-olu-bulunan-kadinin-cinayet-zanlisi-tutuklandi-1057719546.html
türkiye
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_032522663d09cd0c076c0eaa06002a10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, isparta, dini nikah, eş, erkek, şiddet

Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü

02:50 22.06.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Isparta'da 'dini nikahlı' eşi tarafından tabanca ile vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, 40 yaşındaki Ayhan Y., birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için 'dini nikahlı' eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.
Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı.
Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.
Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.
Giresun'daki dere kenarında ölü bulunan hamile kadının cinayet zanlısı Metin A. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
TÜRKİYE
Dere kenarında ölü bulunan kadının cinayet zanlısı tutuklandı
Dün, 20:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала