https://tr.sputniknews.com/20220622/ispartada-kadin-cinayeti-birlikte-yasadigi-kisi-tarafindan-vurulan-2-aylik-hamile-kadin-oldu-1057735052.html

Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü

Isparta'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişi tarafından vurulan 2 aylık hamile kadın öldü

Isparta'da 'dini nikahlı' eşi tarafından tabanca ile vurulan 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T02:50+0300

2022-06-22T02:50+0300

2022-06-22T02:50+0300

türkiye

kadın cinayeti

isparta

dini nikah

eş

erkek

şiddet

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İddiaya göre, 40 yaşındaki Ayhan Y., birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için 'dini nikahlı' eşinin ailesinin yaşadığı Hızırbey Mahallesi'ndeki eve geldi. Burada Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti.Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı.Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/dere-kenarinda-olu-bulunan-kadinin-cinayet-zanlisi-tutuklandi-1057719546.html

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kadın cinayeti, isparta, dini nikah, eş, erkek, şiddet