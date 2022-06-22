https://tr.sputniknews.com/20220622/istanbulda-yasadisi-gocmenlerin-kaldigi-sok-evine-baskin-47-kisi-yakalandi-1057752816.html
İstanbul'da yasadışı göçmenlerin kaldığı 'şok evi'ne baskın: 47 kişi yakalandı
İstanbul'da yasadışı göçmenlerin kaldığı 'şok evi'ne baskın: 47 kişi yakalandı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yasadışı göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda Mısır, Fas... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T13:17+0300
2022-06-22T13:17+0300
2022-06-22T13:20+0300
türkiye
istanbul
yasadışı göç
yasadışı göçmenler
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde "Şok Evi" diye tabir edilen yasadışı göçmenlerin kaldığı bir apartman tespit edildi. Saat 05.00 sıralarında 5 farklı ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 23'ü Mısır, 17'si Fas, 2'si Çad, birer kişi Moritanya, Cezayir, Ürdün, Somali ve Sudan uyruklu olmak üzere toplam 47 yasadışı göçmen yakalandı. Evleri yasadışı göçmenlere kiraya verdikleri belirlenen 5 kişi hakkında ise toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
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istanbul, yasadışı göç, yasadışı göçmenler, operasyon
İstanbul'da yasadışı göçmenlerin kaldığı 'şok evi'ne baskın: 47 kişi yakalandı
13:17 22.06.2022 (güncellendi: 13:20 22.06.2022) Abone ol
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yasadışı göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda Mısır, Fas, Çad ve Moritanya uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 47 yasadışı göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve buradan da Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde "Şok Evi" diye tabir edilen yasadışı göçmenlerin kaldığı bir apartman tespit edildi.
Saat 05.00 sıralarında 5 farklı ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 23'ü Mısır, 17'si Fas, 2'si Çad, birer kişi Moritanya, Cezayir, Ürdün, Somali ve Sudan uyruklu olmak üzere toplam 47 yasadışı göçmen yakalandı.
Evleri yasadışı göçmenlere kiraya verdikleri belirlenen 5 kişi hakkında ise toplam 120 bin 978 lira para cezası uygulanırken, yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.