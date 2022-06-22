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https://tr.sputniknews.com/20220622/isvicrede-tibbi-amacli-esrar-yasagi-kalkiyor--1057768996.html
İsviçre'de tıbbi amaçlı esrar yasağı kalkıyor
İsviçre'de tıbbi amaçlı esrar yasağı kalkıyor
İsviçre, ihtiyacı olan hastaların bürokrasiye takılmamasını sağlamak için ağustos başından itibaren tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırıyor. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:26+0300
2022-06-22T16:26+0300
isviçre
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İsviçre hükümeti 1 Ağustos'tan itibaren esrarın tıbbi kullanımı üzerindeki yasağın kaldırılmasına karar verdi. Tıbbi gerekçelerle kendilerine esrar reçete edilmiş hastaların bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı'ndan ayrıca izin alması gerekmeyecek. Esrar tıbbi olmayan nedenlerle kullanım ve satışı ise yasak olmaya devam edecek. Hükümetten yapılan açıklamaya göre bu kararla birlikte kanser gibi hastalıklar nedeniyle kronik ağrıdan mustarip binlerce kişi deva bulabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220609/tayland-esrar-yetistirmeyi-yasallastiran-ilk-asya-ulkesi-oldu--1057179132.html
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isviçre, esrar, tıp

İsviçre'de tıbbi amaçlı esrar yasağı kalkıyor

16:26 22.06.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHAEsrar
Esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / LILLIAN SUWANRUMPHA
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İsviçre, ihtiyacı olan hastaların bürokrasiye takılmamasını sağlamak için ağustos başından itibaren tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırıyor.
İsviçre hükümeti 1 Ağustos'tan itibaren esrarın tıbbi kullanımı üzerindeki yasağın kaldırılmasına karar verdi.
Tıbbi gerekçelerle kendilerine esrar reçete edilmiş hastaların bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı'ndan ayrıca izin alması gerekmeyecek. Esrar tıbbi olmayan nedenlerle kullanım ve satışı ise yasak olmaya devam edecek.
Hükümetten yapılan açıklamaya göre bu kararla birlikte kanser gibi hastalıklar nedeniyle kronik ağrıdan mustarip binlerce kişi deva bulabilecek.
Tayland- Esrar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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