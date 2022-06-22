https://tr.sputniknews.com/20220622/isvicrede-tibbi-amacli-esrar-yasagi-kalkiyor--1057768996.html

İsviçre'de tıbbi amaçlı esrar yasağı kalkıyor

İsviçre'de tıbbi amaçlı esrar yasağı kalkıyor

İsviçre, ihtiyacı olan hastaların bürokrasiye takılmamasını sağlamak için ağustos başından itibaren tıbbi amaçlı esrar kullanımını yasallaştırıyor. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:26+0300

2022-06-22T16:26+0300

2022-06-22T16:26+0300

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İsviçre hükümeti 1 Ağustos'tan itibaren esrarın tıbbi kullanımı üzerindeki yasağın kaldırılmasına karar verdi. Tıbbi gerekçelerle kendilerine esrar reçete edilmiş hastaların bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı'ndan ayrıca izin alması gerekmeyecek. Esrar tıbbi olmayan nedenlerle kullanım ve satışı ise yasak olmaya devam edecek. Hükümetten yapılan açıklamaya göre bu kararla birlikte kanser gibi hastalıklar nedeniyle kronik ağrıdan mustarip binlerce kişi deva bulabilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220609/tayland-esrar-yetistirmeyi-yasallastiran-ilk-asya-ulkesi-oldu--1057179132.html

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isviçre, esrar, tıp