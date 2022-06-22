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İYİ Parti, 4 ilçe başkanı ve yöneticileri görevden aldı
İYİ Parti, 4 ilçe başkanı ve yöneticileri görevden aldı
İYİ Parti, Kastamonu'daki 4 ilçe yönetimini görevden alıp, parti teşkilatlarını feshetti. Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, "Şahıslar geçici ama dava esastır... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, Tosya İlçe Başkanı Mustafa Güvenç, İhsangazi İlçe Başkanı Rıza Ünsür ve Taşköprü İlçe Bakanı Nuri Turgut ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı ve parti teşkilatları da feshedildi.Gazete Duvar'ın haberine göre İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Katar, ilçe teşkilatlarının feshedildiğine dair yazıyı ilçe başkanlarına gönderdi.Yaman: benim için siyaset yeni başladıKararın ardından Facebook hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, partide kalacağını belirtti.Yaman, "Kurulduğu günden bugüne kadar kıvırmadan evirip çevirmeden ok gibi kimsenin köpekliğini yapmadan İYİ Parti'me, davama hizmet etmenin gururunu yaşadım. Hiç pişman değilim, yine de her zaman davamın arkasında olacağım, bu partiyi kimseye malzeme ettirmeyeceğim. Şahıslar gelici geçici ama dava esastır. Benim için siyaset yeni başladı" ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti, 4 ilçe başkanı ve yöneticileri görevden aldı

21:31 22.06.2022 (güncellendi: 21:38 22.06.2022)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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İYİ Parti, Kastamonu'daki 4 ilçe yönetimini görevden alıp, parti teşkilatlarını feshetti. Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, "Şahıslar geçici ama dava esastır. Benim için siyaset yeni başladı" dedi.
İYİ Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, Tosya İlçe Başkanı Mustafa Güvenç, İhsangazi İlçe Başkanı Rıza Ünsür ve Taşköprü İlçe Bakanı Nuri Turgut ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı ve parti teşkilatları da feshedildi.
Gazete Duvar'ın haberine göre İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Katar, ilçe teşkilatlarının feshedildiğine dair yazıyı ilçe başkanlarına gönderdi.

Yaman: benim için siyaset yeni başladı

Kararın ardından Facebook hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, partide kalacağını belirtti.
Yaman, "Kurulduğu günden bugüne kadar kıvırmadan evirip çevirmeden ok gibi kimsenin köpekliğini yapmadan İYİ Parti'me, davama hizmet etmenin gururunu yaşadım. Hiç pişman değilim, yine de her zaman davamın arkasında olacağım, bu partiyi kimseye malzeme ettirmeyeceğim. Şahıslar gelici geçici ama dava esastır. Benim için siyaset yeni başladı" ifadelerini kullandı.
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