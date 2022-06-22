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Japonya’da 'Hayatımdan bıktım' diyen bir kişi, çalışanı rehin aldı
Japonya’da 'Hayatımdan bıktım' diyen bir kişi, çalışanı rehin aldı
Japonya'da 22 yaşındaki internet kafe çalışanını 5 saat boyunca rehin tutan şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T11:25+0300
2022-06-22T11:25+0300
dünya
japonya
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Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Kawagoe'de bulunan bir internet kafeye giden bir kişi, 22 yaşındaki çalışanı rehin aldı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre 42 yaşındaki Koji Nagakubo dün saat 21.55'de bulunduğu odadaki çağrı cihazı ile personel talebinde bulundu. İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki personel, talep üzerine odaya gitti. Arkadaşlarının uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen diğer çalışanlar polise haber verdi. Yaklaşık 5 saat boyunca telefonla ikna çabalarını sürdüren polis, saat 03.15 sıralarında penceresi bulunmayan ve kapısı kilitli olan odaya baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde kesici bir alet bulunduğu ve polise "Hayatımdan bıktım" dediği öğrenildi. Rehin tutulan 22 yaşındaki personelin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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japonya, rehin

Japonya’da 'Hayatımdan bıktım' diyen bir kişi, çalışanı rehin aldı

11:25 22.06.2022
© İHA / BURAK ERSOYJaponya- İnternet Kafe
Japonya- İnternet Kafe - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / BURAK ERSOY
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Japonya'da 22 yaşındaki internet kafe çalışanını 5 saat boyunca rehin tutan şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Kawagoe'de bulunan bir internet kafeye giden bir kişi, 22 yaşındaki çalışanı rehin aldı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre 42 yaşındaki Koji Nagakubo dün saat 21.55'de bulunduğu odadaki çağrı cihazı ile personel talebinde bulundu. İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki personel, talep üzerine odaya gitti. Arkadaşlarının uzun süre geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen diğer çalışanlar polise haber verdi.
Yaklaşık 5 saat boyunca telefonla ikna çabalarını sürdüren polis, saat 03.15 sıralarında penceresi bulunmayan ve kapısı kilitli olan odaya baskın düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde kesici bir alet bulunduğu ve polise "Hayatımdan bıktım" dediği öğrenildi.
Rehin tutulan 22 yaşındaki personelin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
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