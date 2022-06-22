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Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı
Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı
İstanbul Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T02:24+0300
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türkiye
istanbul
kağıthane
dondurma
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Kağıthane’de iki kişi tarafından dondurmacı dükkanına saldırı düzenlendi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.Saldırıda 11 yaşındaki T.G. ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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istanbul, kağıthane, dondurma

Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı

02:24 22.06.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ - DOĞAN CAN CESUR-İstanbul Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.
İstanbul Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ - DOĞAN CAN CESUR-
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İstanbul Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.
Kağıthane’de iki kişi tarafından dondurmacı dükkanına saldırı düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda 11 yaşındaki T.G. ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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