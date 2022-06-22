https://tr.sputniknews.com/20220622/kagithanede-dondurmaciya-silahli-saldiri-1i-cocuk-2-yarali-1057734045.html

Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı

Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T02:24+0300

2022-06-22T02:24+0300

2022-06-22T02:24+0300

türkiye

istanbul

kağıthane

dondurma

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Kağıthane’de iki kişi tarafından dondurmacı dükkanına saldırı düzenlendi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.Saldırıda 11 yaşındaki T.G. ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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istanbul, kağıthane, dondurma