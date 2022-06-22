https://tr.sputniknews.com/20220622/kilicdaroglunun-dalamana-inisine-yogunluk-gerekcesiyle-izin-verilmedi-1057770163.html

Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi

Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın gezisinin saatini değiştirerek Marmaris'teki yangın bölgesine gideceği ancak Dalaman Havalimanı’na inişi ‘dolu’... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:27+0300

2022-06-22T16:27+0300

2022-06-22T16:27+0300

türkiye

dalaman

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da katılacağı töreni erteleyerek, yangın bölgesine gitmeye karar vermişti.Destek ziyaretinde bulanacağı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmediği aktarıldı.Cumhuriyet'in Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın Dalaman'a indiği ancak 'yoğunluktan' dolayı Kılıçdaroğlu'na izin verilmediği aktarıldı.Kılıçdaroğlu'nun Aydın gezisinden sonra Marmaris'e gideceği öğrenildi.

türkiye

dalaman

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dalaman