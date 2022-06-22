https://tr.sputniknews.com/20220622/kilicdaroglunun-dalamana-inisine-yogunluk-gerekcesiyle-izin-verilmedi-1057770163.html
Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi
Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın gezisinin saatini değiştirerek Marmaris'teki yangın bölgesine gideceği ancak Dalaman Havalimanı’na inişi ‘dolu’... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T16:27+0300
2022-06-22T16:27+0300
2022-06-22T16:27+0300
türkiye
dalaman
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da katılacağı töreni erteleyerek, yangın bölgesine gitmeye karar vermişti.Destek ziyaretinde bulanacağı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmediği aktarıldı.Cumhuriyet'in Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın Dalaman'a indiği ancak 'yoğunluktan' dolayı Kılıçdaroğlu'na izin verilmediği aktarıldı.Kılıçdaroğlu'nun Aydın gezisinden sonra Marmaris'e gideceği öğrenildi.
türkiye
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dalaman
Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın gezisinin saatini değiştirerek Marmaris'teki yangın bölgesine gideceği ancak Dalaman Havalimanı’na inişi ‘dolu’ olduğu gerekçesiyle izin verilmediği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da katılacağı töreni erteleyerek, yangın bölgesine gitmeye karar vermişti.
Destek ziyaretinde bulanacağı açıklanan Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmediği aktarıldı.
Cumhuriyet'in Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın Dalaman'a indiği ancak 'yoğunluktan' dolayı Kılıçdaroğlu'na izin verilmediği aktarıldı.
Kılıçdaroğlu'nun Aydın gezisinden sonra Marmaris'e gideceği öğrenildi.