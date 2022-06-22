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Kırklareli'nde TIR'dan 26.5 ton sahte gübre çıktı
Kırklareli'nde TIR'dan 26.5 ton sahte gübre çıktı
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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tir
gübre
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, Büyükmandıra beldesinde Ö.E. idaresindeki TIR'da yaptığı aramada, 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi.Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına satıldığı belirlendi.Olayla ilgili sürücü ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.
türkiye
kırklareli
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kırklareli, tir, gübre, babaeski

Kırklareli'nde TIR'dan 26.5 ton sahte gübre çıktı

19:16 22.06.2022
© İHA / HALİL DAĞ - HÜSEYİN ÇANLI-Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 26,5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / HALİL DAĞ - HÜSEYİN ÇANLI-
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Büyükmandıra beldesinde Ö.E. idaresindeki TIR'da yaptığı aramada, 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi.
Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına satıldığı belirlendi.
Olayla ilgili sürücü ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.
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