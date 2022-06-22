https://tr.sputniknews.com/20220622/kirklarelinde-tirdan-265-ton-sahte-gubre-cikti-1057778409.html

Kırklareli'nde TIR'dan 26.5 ton sahte gübre çıktı

Kırklareli'nde TIR'dan 26.5 ton sahte gübre çıktı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:16+0300

2022-06-22T19:16+0300

2022-06-22T19:16+0300

türkiye

kırklareli

tir

gübre

babaeski

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ilçesine sahte gübre getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, Büyükmandıra beldesinde Ö.E. idaresindeki TIR'da yaptığı aramada, 26.5 ton sahte gübre ele geçirildi.Ankara ve Eskişehir'den temin edildiği belirtilen gübrelerin çiftçilere normal fiyatının yarı fiyatına satıldığı belirlendi.Olayla ilgili sürücü ve olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

türkiye

kırklareli

babaeski

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kırklareli, tir, gübre, babaeski