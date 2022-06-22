https://tr.sputniknews.com/20220622/kirmizi-hat-diplomasisinden-olumlu-sonuc-1057751675.html

'Kırmızı hat' diplomasisinden olumlu sonuç

'Kırmızı hat' diplomasisinden olumlu sonuç

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova’da... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T12:57+0300

2022-06-22T12:57+0300

2022-06-22T12:57+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

gıda krizi

milli savunma bakanlığı (msb)

tahıl

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'Yapıcı ve oldukça olumlu havada' geçtiği bildirilen toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizinin' çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında kurulan 'kırmızı hat' diplomasisi olumlu sonuçlar vermeye başladı.Bu kapsamda gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir askeri heyet dün Rusya'ya gitti.'Kırmızı hat' diplomasisi kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetlerin başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin 'yapıcı ve oldukça olumlu havada' geçtiği öğrenildi.Başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi. Bu kapsamda Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmeleri müteakip gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü olarak bir araya gelinmesinin beklendiği bilgisi alındı Öte yandan Moskova’daki görüşme ilk somut sonucunu da verdi. Uzun süren toplantının bitiminden sadece birkaç saat sonra günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı. 'Azov Concord' isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220621/cumhurbaskani-kaynaklari-tahil-koridoru-icin-4lu-zirve-haftaya-istanbulda-1057711488.html

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rusya, türkiye, gıda krizi, milli savunma bakanlığı (msb), tahıl