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Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen turist sokakta darp edildi
Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen turist sokakta darp edildi
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:29+0300
2022-06-22T12:39+0300
türkiye
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Olay, İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şahsın 15 yaşlarındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiğini düşünen vatandaşlar, şahsı darp etti. Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı darp ettiğini, şahsın koşarak bir iş yerine sığındığı ve orada yine darp edildiği görüntüleri yer aldı.'Polis yakalayarak hastaneye götürdü'Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Sanat Sokağında Taciz İddiası” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi:'Telefonunda herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanmadı'Yapılan açıklamanın devamında ise "Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan şahıslarla ilgili de gerekli soruşturma yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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van, ipekyolu, turist, darp

Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen turist sokakta darp edildi

12:29 22.06.2022 (güncellendi: 12:39 22.06.2022)
© İHA / İHAVan'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Polis, ""Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir" açıklaması yaptı.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Polis, Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / İHA
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Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Polis, "Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir" açıklaması yaptı.
Olay, İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şahsın 15 yaşlarındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiğini düşünen vatandaşlar, şahsı darp etti.
Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı darp ettiğini, şahsın koşarak bir iş yerine sığındığı ve orada yine darp edildiği görüntüleri yer aldı.

'Polis yakalayarak hastaneye götürdü'

Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Sanat Sokağında Taciz İddiası” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi:
"21 Haziran 2022 tarihi saat 20.30 sıralarında ilimiz İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde ülkemize pasaport kullanarak turist olarak giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs, 15 yaşlarında bir şahsı fotoğrafladığını düşünen vatandaşlar tarafından darp edilmiştir. Görevlilerimizce yakalanarak hastaneye intikal ettirilen şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

'Telefonunda herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanmadı'

Yapılan açıklamanın devamında ise "Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan şahıslarla ilgili de gerekli soruşturma yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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