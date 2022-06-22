https://tr.sputniknews.com/20220622/kiz-cocugunun-fotografini-cektigi-iddia-edilen-turist-sokakta-darp-edildi-1057749992.html

Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen turist sokakta darp edildi

Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen turist sokakta darp edildi

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T12:29+0300

2022-06-22T12:29+0300

2022-06-22T12:39+0300

türkiye

van

ipekyolu

turist

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057749709_0:82:1080:690_1920x0_80_0_0_45372417d7286b1de739b4ac3c3652cb.jpg

Olay, İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şahsın 15 yaşlarındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekerek taciz ettiğini düşünen vatandaşlar, şahsı darp etti. Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı darp ettiğini, şahsın koşarak bir iş yerine sığındığı ve orada yine darp edildiği görüntüleri yer aldı.'Polis yakalayarak hastaneye götürdü'Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Sanat Sokağında Taciz İddiası” başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi:'Telefonunda herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanmadı'Yapılan açıklamanın devamında ise "Şahsın telefonunda yapılan ilk incelemede konuyla ilgili herhangi bir video ve fotoğrafa rastlanılmamış olup detaylı inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan şahıslarla ilgili de gerekli soruşturma yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

türkiye

van

ipekyolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

van, ipekyolu, turist, darp