https://tr.sputniknews.com/20220622/kocaelide-babasinin-yaninda-8-yasindaki-cocugu-haczettiler-1057766978.html

Kocaeli'de babasının yanında 8 yaşındaki çocuğu haczettiler

Kocaeli'de babasının yanında 8 yaşındaki çocuğu haczettiler

Kocaeli'de yaşayan Dursun Türkan’ın 8 yaşındaki kızı, icra memurları tarafından zorla götürülerek annesine teslim edildi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:02+0300

2022-06-22T16:02+0300

2022-06-22T16:02+0300

yaşam

kocaeli

icra

çocuk

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 37 yaşındaki bir baba 8 yaşındaki çocuğunu görebilmek için senelerdir hukuk mücadelesi veriyor.2018 yılında annesinin kızına bakamadığı gerekçesiyle çocuğuna kavuşan Türkan, daha sonra kızın yine anneye verilmesiyle birlikte hayal kırıklığına uğradı.Mahkemenin çocuğun yararını düşünerek babasının yanında kalmasını uygun görmesinin ardından kızını yanına alan Türkan, verilen ara kararla bir şok daha yaşadı.Zonguldak’tan torunlarını görmeye gelen anne ve babasıyla vakit geçiren Türkan’ın evine icra memurları ve polis ekipleri geldi.Babasının yanında haczettilerNeye uğradığını şaşıran ailenin yanından zorla alınan küçük kız, anneye götürüldü. Mağdur baba ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Türkan şimdi evladı yerine onun oyuncaklarını severken, torunlarını görmeye gelen babaanne ve dedesi ise gözyaşları içinde kaldı.Eski eşinin 2018 yılında kendisini arayarak 8 yaşındaki kızlarını kendisine teslim ettiğini söyleyen Türkan, ''Arkamdan polis karakoluna ‘Çocuğumu kaçırdı’ diye ifade veriyorlar, şikayette bulunuyor'' dedi. Türkan bu süreçten sonra çocuğunu yaklaşık birkaç yıl alamadığını söyledi.Eski eşinin yaşadığı eve giderek çocuğunu görmek istediğini söylediğini aktaran Türkan, “Çocuğum dışarıdaydı, sonra yanıma gelince ayaklarının yara bere içinde, kan revan içinde olduğunu gördüm'' diye konuşarak üvey dedenin kızını dövdüğünü öne sürdü. Dava çerçevesinde görülen 2. mahkemede çocuğun üstün yararı sebebiyle babanın yanında kalmasına kanaat verildiğini kaydeden Türkan, “Çocuk, şiddete maruz kaldığını, üvey dede tarafından kömürlüğe kitlendiğini söylüyor. Şiddete maruz kaldığına dair değil de benim yanımdayken okula gitmediğine kanaat veriliyor'' diyerek karara tepki gösterdi.

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kocaeli, icra, çocuk