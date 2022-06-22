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https://tr.sputniknews.com/20220622/kolombiyada-cumhurbaskani-secilen-petro-biden-ile-dostane-bir-gorusme-yaptik-1057736292.html
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Petro: Biden ile dostane bir görüşme yaptık
Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Petro: Biden ile dostane bir görüşme yaptık
Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden ile dostane bir görüşme yaptıklarını bildirdi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T04:01+0300
2022-06-22T04:01+0300
dünya
kolombiya
joe biden
gustavo petro
görüşme
ikili görüşme
seçim
devlet başkanı
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Twitter hesabından ABD lideri Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşan Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Daha yoğun ve normal diplomatik ilişki yolunda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile çok dostane bir görüşme yaptım. Onun sözlerinde 'iki halkın yararına daha eşit ilişki' ifadeleri vardı" ifadelerini kullandı.Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque de Twitter'dan seçim zaferinden ötürü Petro'yu tebrik ettiğini belirterek, "Kolombiyalılar olarak bizler sandık başına gittik, görüşlerimizi dile getirdik ve demokrasiyi savunmak için kabul edilmesi gereken ilk şey, halkın söylemidir. Şeffaf ve etkin bir geçiş için desteğimi ifade ettim" değerlendirmesinde bulundu.Petro, seçim akşamı destekçilerine hitaben açıklamasında, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum" şeklinde konuşmuştu.Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Petro, yüzde 50.46 ile ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/kolombiyanin-ilk-solcu-baskani-petronun-tepesinde-simdiden-darbe-kilici-sallaniyor-1057731715.html
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kolombiya, joe biden, gustavo petro, görüşme, ikili görüşme, seçim, devlet başkanı

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçilen Petro: Biden ile dostane bir görüşme yaptık

04:01 22.06.2022
© AAKolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Gustavo Petro
Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden ile dostane bir görüşme yaptıklarını bildirdi.
Twitter hesabından ABD lideri Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesini paylaşan Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Daha yoğun ve normal diplomatik ilişki yolunda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile çok dostane bir görüşme yaptım. Onun sözlerinde 'iki halkın yararına daha eşit ilişki' ifadeleri vardı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque de Twitter'dan seçim zaferinden ötürü Petro'yu tebrik ettiğini belirterek, "Kolombiyalılar olarak bizler sandık başına gittik, görüşlerimizi dile getirdik ve demokrasiyi savunmak için kabul edilmesi gereken ilk şey, halkın söylemidir. Şeffaf ve etkin bir geçiş için desteğimi ifade ettim" değerlendirmesinde bulundu.
Petro, seçim akşamı destekçilerine hitaben açıklamasında, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum" şeklinde konuşmuştu.
Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Petro, yüzde 50.46 ile ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.
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