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https://tr.sputniknews.com/20220622/kuzey-kibrista-3-ayri-noktada-orman-yangini--1057732204.html
Kuzey Kıbrıs'ta 3 ayrı noktada orman yangını
Kuzey Kıbrıs'ta 3 ayrı noktada orman yangını
Kuzey Kıbrıs'ta üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçak yangınlarla mücadeleye destek verdi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
kuzey kıbrıs
kktc
orman yangını
itfaiye
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Kuzey Kıbrıs orman yangınları ile mücadele ediyor. Lefke’ye bağlı Yedidalga ve Angolem köyü ile Girneye bağlı Kantara bölgesinde orman yangını çıktı. Türkiye’den gelen 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının desteği ile Yedidalga ve Angolem köylerindeki yangınlar kontrol altına alınırken, yerel saatle 16.00 sıralarında Kantara Bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahalenin havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 12.30 civarında başladığını ve hemen müdahale edilmesine rağmen kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, ”Yangın 12.30’da başladı ve itfaiye ekipleri ile belediye ekipleri hemen müdahale ettik. Duyarlı vatandaşlarımız da oraya gelip ekiplere yardımcı oldular. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve o noktadaki 6-7 evin bahçesine kadar geldi. Hava rüzgarlıydı, ucuz atlattık. Müdahale eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/marmariste-orman-yangini-1057721719.html
kuzey kıbrıs
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kuzey kıbrıs, kktc, orman yangını, itfaiye

Kuzey Kıbrıs'ta 3 ayrı noktada orman yangını

01:36 22.06.2022 (güncellendi: 01:37 22.06.2022)
© İHAKuzey Kıbrıs'ta üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçak yangınlarla mücadeleye destek verdi.
Kuzey Kıbrıs'ta üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçak yangınlarla mücadeleye destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA
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Kuzey Kıbrıs'ta üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçak yangınlarla mücadeleye destek verdi.
Kuzey Kıbrıs orman yangınları ile mücadele ediyor. Lefke’ye bağlı Yedidalga ve Angolem köyü ile Girneye bağlı Kantara bölgesinde orman yangını çıktı.
Türkiye’den gelen 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının desteği ile Yedidalga ve Angolem köylerindeki yangınlar kontrol altına alınırken, yerel saatle 16.00 sıralarında Kantara Bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahalenin havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 12.30 civarında başladığını ve hemen müdahale edilmesine rağmen kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, ”Yangın 12.30’da başladı ve itfaiye ekipleri ile belediye ekipleri hemen müdahale ettik. Duyarlı vatandaşlarımız da oraya gelip ekiplere yardımcı oldular. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve o noktadaki 6-7 evin bahçesine kadar geldi. Hava rüzgarlıydı, ucuz atlattık. Müdahale eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
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