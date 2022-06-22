https://tr.sputniknews.com/20220622/kuzey-kibrista-3-ayri-noktada-orman-yangini--1057732204.html

Kuzey Kıbrıs'ta 3 ayrı noktada orman yangını

Kuzey Kıbrıs'ta 3 ayrı noktada orman yangını

Kuzey Kıbrıs'ta üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçak yangınlarla mücadeleye destek verdi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

kuzey kıbrıs

kktc

orman yangını

itfaiye

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Kuzey Kıbrıs orman yangınları ile mücadele ediyor. Lefke’ye bağlı Yedidalga ve Angolem köyü ile Girneye bağlı Kantara bölgesinde orman yangını çıktı. Türkiye’den gelen 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının desteği ile Yedidalga ve Angolem köylerindeki yangınlar kontrol altına alınırken, yerel saatle 16.00 sıralarında Kantara Bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahalenin havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 12.30 civarında başladığını ve hemen müdahale edilmesine rağmen kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, ”Yangın 12.30’da başladı ve itfaiye ekipleri ile belediye ekipleri hemen müdahale ettik. Duyarlı vatandaşlarımız da oraya gelip ekiplere yardımcı oldular. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü ve o noktadaki 6-7 evin bahçesine kadar geldi. Hava rüzgarlıydı, ucuz atlattık. Müdahale eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220621/marmariste-orman-yangini-1057721719.html

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kuzey kıbrıs, kktc, orman yangını, itfaiye