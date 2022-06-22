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Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor
Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yeniden görüşmeyi umduğunu belirtti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T21:46+0300
2022-06-22T21:46+0300
politika
rusya
iran
vladimir putin
ibrahim reisi
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İki günlük İran ziyaretine bugün başlayan Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Rus diplomat, “Başkan Putin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmemi istedi. Başkan sizlerle yeniden görüşmeyi umuyor” diye konuştu.Lavrov, Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, mart ayının sonundan bu yana yenilenme müzakereleri askıya alınan ‘nükleer anlaşma’ etrafındaki durumu, ayrıca Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konuları görüşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220608/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu----1057143788.html
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rusya, iran, vladimir putin, ibrahim reisi

Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor

21:46 22.06.2022
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yeniden görüşmeyi umduğunu belirtti.
İki günlük İran ziyaretine bugün başlayan Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Rus diplomat, “Başkan Putin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmemi istedi. Başkan sizlerle yeniden görüşmeyi umuyor” diye konuştu.
Lavrov, Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, mart ayının sonundan bu yana yenilenme müzakereleri askıya alınan ‘nükleer anlaşma’ etrafındaki durumu, ayrıca Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konuları görüşecek.
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
DÜNYA
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
8 Haziran , 17:16
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