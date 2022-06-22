https://tr.sputniknews.com/20220622/lavrov-putin-iran-cumhurbaskani-ile-yeniden-gorusmeyi-umuyor-1057786374.html
Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor
Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yeniden görüşmeyi umduğunu belirtti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T21:46+0300
2022-06-22T21:46+0300
2022-06-22T21:46+0300
politika
rusya
iran
vladimir putin
ibrahim reisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057786225_0:36:3511:2011_1920x0_80_0_0_442a36d3d67dee42a98ef1f55e007e7a.jpg
İki günlük İran ziyaretine bugün başlayan Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Rus diplomat, “Başkan Putin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmemi istedi. Başkan sizlerle yeniden görüşmeyi umuyor” diye konuştu.Lavrov, Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, mart ayının sonundan bu yana yenilenme müzakereleri askıya alınan ‘nükleer anlaşma’ etrafındaki durumu, ayrıca Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konuları görüşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220608/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu----1057143788.html
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057786225_391:0:3120:2047_1920x0_80_0_0_85e06b651da39e60cdf9671294e111c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, iran, vladimir putin, ibrahim reisi
Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yeniden görüşmeyi umduğunu belirtti.
İki günlük İran ziyaretine bugün başlayan Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Rus diplomat, “Başkan Putin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmemi istedi. Başkan sizlerle yeniden görüşmeyi umuyor” diye konuştu.
Lavrov, Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, mart ayının sonundan bu yana yenilenme müzakereleri askıya alınan ‘nükleer anlaşma’ etrafındaki durumu, ayrıca Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konuları görüşecek.