https://tr.sputniknews.com/20220622/lavrov-putin-iran-cumhurbaskani-ile-yeniden-gorusmeyi-umuyor-1057786374.html

Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor

Lavrov: Putin, İran Cumhurbaşkanı ile yeniden görüşmeyi umuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yeniden görüşmeyi umduğunu belirtti. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T21:46+0300

2022-06-22T21:46+0300

2022-06-22T21:46+0300

politika

rusya

iran

vladimir putin

ibrahim reisi

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İki günlük İran ziyaretine bugün başlayan Lavrov, Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Rus diplomat, “Başkan Putin en içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmemi istedi. Başkan sizlerle yeniden görüşmeyi umuyor” diye konuştu.Lavrov, Tahran ziyareti kapsamında ayrıca İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek, mart ayının sonundan bu yana yenilenme müzakereleri askıya alınan ‘nükleer anlaşma’ etrafındaki durumu, ayrıca Ukrayna, Afganistan, Suriye ve ikili ilişkiler gibi konuları görüşecek.

https://tr.sputniknews.com/20220608/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-gorustu----1057143788.html

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rusya, iran, vladimir putin, ibrahim reisi