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https://tr.sputniknews.com/20220622/maldivlerde-buyukelcilerin-de-katildigi-uluslararasi-yoga-gunu-etkinligine-islamcilar-saldirdi-1057745759.html
Maldivler'de büyükelçilerin de katıldığı Uluslararası Yoga Günü etkinliğine İslamcılar saldırdı
Maldivler'de büyükelçilerin de katıldığı Uluslararası Yoga Günü etkinliğine İslamcılar saldırdı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin çağrısı uyarınca Birleşmiş Milletler'in (BM) 2015'te kabul ettiği 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü'nün sekizincisi için... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T12:15+0300
2022-06-22T13:00+0300
dünya
islamcı
radikal
aşırılıkçı
maldivler
yoga
etkinlik
kutlama
saldırı
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Hint Okyanusu'nun turistik takımada ülkesi Maldivler'in başkenti Male'deki ulusal stadyumda Hindistan Büyükelçiliği'nin organize ettiği yoga etkinliğine katılanlar, İslamcı saldırı şoku yaşadı. 'Yoga İslam'a aykırı' pankartlarıyla tekbir getirerekEllerinde bayraklar ve pankartlarla stadyumu basıp sahaya giren saldırganlar tekbir getirerek yoga yapanlara saldırdı, çevreye zarar verdi. Etkinliğe katılan 150 kişi arasında Britanya ve Hindistan Büyükelçileri de vardı.Haberlere göre pankartlarda 'güneşe eğilmeyi gerektiren yoganın İslam'ın tek tanrı kavramına aykırı olduğunu' iddia eden yazılar yer aldı. 6 kişi gözaltındaGrubu biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtan polis, 6 kişinin gözaltına alındığını, grubun ellerinde taşıdığı ve saldırmak için kullandığı bayrakları muhalefetteki Hindistan karşıtı İslamcı partiden edindiğini söyledi. Polis: Korku salmaya çalıştılarYoga etkinliğine uluslararası diplomatlar, devletin önde gelenleri ve halktan kişilerin katıldığı belirtilen Maldivler Polis Teşkilatı açıklamasında, “Failler, zorla girerek, mülkü tahrip ederek ve olayın katılımcılarına saldırmaya teşebbüs ederek korku salmaya çalıştılar” denildi.Maldivler İlerleme Partisi'ne işaret edildiAçıklamada "Suç Soruşturma Komutanlığı Ağır ve Organize Suçlar Dairesi, bu olayı ivedilikle soruşturuyor. Şimdilik kanıtlar, göstericilerin Maldivler İlerleme Partisi'nin ofisinden alınan unsurları kullandığını gösteriyor. Bu olayla ilgili ilk etapta Maldivli 6 erkek gözaltına alındı" bilgisi verildi. Polis, olası saldırıya hazırlıklı olma ve uygun müdahalede bulunma konusunda da bir iç soruşturma başlattı.Hükümet: Müsamaha gösterilmeyecek"8. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yoga Günü münasebetiyle düzenlenen kutlamaların diplomatik topluluk üyeleri dahil katılımcılarını hedef alan bir grubun gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yapan hükümet, "Kamu güvenliğini bozmayı ve bireylerle diplomatik teşkilatın güvenliğini baltalamayı amaçlayan bu tür kötü niyetli şiddet eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir" vurgusunu yaptı. Açıklamada "Hükümet, faillerin hızla adalete teslim edilmesini sağlayacak" sözü verildi. Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih, "Bu, ciddi endişe veren bir konu olarak ele alınıyor ve sorumlular süratle kanun önüne çıkarılacak” diye tweetledi. Meclis Başkanına suikast girişimiLüks tatil beldeleriyle tanınan Maldivler'de madalyonun öbür yüzünde Sünni Müslüman olan 500 binlik nüfus şeriat kanunlarına tabi ve diğer inançları veya laikliği vaaz etmek ve uygulamak yasak. Aşırılıkçı İslamcılık da yükselişte. Ilımlı bir siyasi olarak bilinen, eski cumhurbaşkanı ve mevcut Meclis Başkanı Muhammed Naşid, geçen yıl evinin yakınında düzenlenen motosikletli bombalı saldırıda yaralandı. Saldırıdan aşırılıkçı İslamcılar sorumlu tutuldu. İslamcı partinin hızlı yükseliş ve düşüşü2011'de kurulan Maldivler İlerleme Partisi'nin (PPM), 2013'te aday gösterdiği Abdulla Yamin Abdül Gayyum'un cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla ve 2014'te meclis çoğunluğunu kazanmasıyla iktidar partisi haline geldi. Ancak 2018'de yolsuzlukla suçlanan Abdulla Yamin, 2019'da PPM ağır seçim yenilgileriyle iktidardan gitti.
https://tr.sputniknews.com/20180925/islama-aykiri-bulunan-sanat-eseri-imha-edildi-1035354949.html
https://tr.sputniknews.com/20180206/cennet-ada-maldivler-siyasi-kriz-ohal-dis-mudahale-vagrisi-1032130755.html
https://tr.sputniknews.com/20190823/eski-maldivler-devlet-baskan-yardimcisindan-yolsuzluk-itirafi-halk-paralarini-geri-almali-1039983906.html
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islamcı, radikal, aşırılıkçı, maldivler, yoga, etkinlik, kutlama, saldırı

Maldivler'de büyükelçilerin de katıldığı Uluslararası Yoga Günü etkinliğine İslamcılar saldırdı

12:15 22.06.2022 (güncellendi: 13:00 22.06.2022)
© AAUluslararası Yoga Günü
Uluslararası Yoga Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin çağrısı uyarınca Birleşmiş Milletler'in (BM) 2015'te kabul ettiği 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü'nün sekizincisi için Maldivler'de düzenlenen etkinlikler İslamcı bir grubun saldırısına uğradı.
Hint Okyanusu'nun turistik takımada ülkesi Maldivler'in başkenti Male'deki ulusal stadyumda Hindistan Büyükelçiliği'nin organize ettiği yoga etkinliğine katılanlar, İslamcı saldırı şoku yaşadı.

'Yoga İslam'a aykırı' pankartlarıyla tekbir getirerek

Ellerinde bayraklar ve pankartlarla stadyumu basıp sahaya giren saldırganlar tekbir getirerek yoga yapanlara saldırdı, çevreye zarar verdi.
Etkinliğe katılan 150 kişi arasında Britanya ve Hindistan Büyükelçileri de vardı.
Haberlere göre pankartlarda 'güneşe eğilmeyi gerektiren yoganın İslam'ın tek tanrı kavramına aykırı olduğunu' iddia eden yazılar yer aldı.

6 kişi gözaltında

Grubu biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtan polis, 6 kişinin gözaltına alındığını, grubun ellerinde taşıdığı ve saldırmak için kullandığı bayrakları muhalefetteki Hindistan karşıtı İslamcı partiden edindiğini söyledi.

Polis: Korku salmaya çalıştılar

Yoga etkinliğine uluslararası diplomatlar, devletin önde gelenleri ve halktan kişilerin katıldığı belirtilen Maldivler Polis Teşkilatı açıklamasında, “Failler, zorla girerek, mülkü tahrip ederek ve olayın katılımcılarına saldırmaya teşebbüs ederek korku salmaya çalıştılar” denildi.

Maldivler İlerleme Partisi'ne işaret edildi

Açıklamada "Suç Soruşturma Komutanlığı Ağır ve Organize Suçlar Dairesi, bu olayı ivedilikle soruşturuyor. Şimdilik kanıtlar, göstericilerin Maldivler İlerleme Partisi'nin ofisinden alınan unsurları kullandığını gösteriyor. Bu olayla ilgili ilk etapta Maldivli 6 erkek gözaltına alındı" bilgisi verildi.
Polis, olası saldırıya hazırlıklı olma ve uygun müdahalede bulunma konusunda da bir iç soruşturma başlattı.

Hükümet: Müsamaha gösterilmeyecek

"8. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yoga Günü münasebetiyle düzenlenen kutlamaların diplomatik topluluk üyeleri dahil katılımcılarını hedef alan bir grubun gerçekleştirdiği şiddet eylemlerini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yapan hükümet, "Kamu güvenliğini bozmayı ve bireylerle diplomatik teşkilatın güvenliğini baltalamayı amaçlayan bu tür kötü niyetli şiddet eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir" vurgusunu yaptı.
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Açıklamada "Hükümet, faillerin hızla adalete teslim edilmesini sağlayacak" sözü verildi.
Cumhurbaşkanı İbrahim Muhammed Salih, "Bu, ciddi endişe veren bir konu olarak ele alınıyor ve sorumlular süratle kanun önüne çıkarılacak” diye tweetledi.

Meclis Başkanına suikast girişimi

Lüks tatil beldeleriyle tanınan Maldivler'de madalyonun öbür yüzünde Sünni Müslüman olan 500 binlik nüfus şeriat kanunlarına tabi ve diğer inançları veya laikliği vaaz etmek ve uygulamak yasak. Aşırılıkçı İslamcılık da yükselişte.
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İslamcı partinin hızlı yükseliş ve düşüşü

2011'de kurulan Maldivler İlerleme Partisi'nin (PPM), 2013'te aday gösterdiği Abdulla Yamin Abdül Gayyum'un cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla ve 2014'te meclis çoğunluğunu kazanmasıyla iktidar partisi haline geldi. Ancak 2018'de yolsuzlukla suçlanan Abdulla Yamin, 2019'da PPM ağır seçim yenilgileriyle iktidardan gitti.
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