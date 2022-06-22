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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/marmaris-yanginiyla-ilgili-iddia-sozlesme-baslamadi-helikopterler-sondurmeye-katilamiyor-1057789707.html
Marmaris yangınıyla ilgili iddia: Sözleşme başlamadı, helikopterler söndürmeye katılamıyor
Marmaris yangınıyla ilgili iddia: Sözleşme başlamadı, helikopterler söndürmeye katılamıyor
Marmaris’te devam eden orman yangınıyla ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, CHP Genel Başkan... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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akşam postasi
marmaris
yangın
chp
yangın helikopteri
yangın söndürme
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.Devam eden orman yangınıyla ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, bölgedeki son durumu aktardı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali ÖztunçCHP Muğla Milletvekili Burak Erbay
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Atilla Güner
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Sputnik Türkiye
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marmaris, yangın, chp, yangın helikopteri, yangın söndürme

Marmaris yangınıyla ilgili iddia: Sözleşme başlamadı, helikopterler söndürmeye katılamıyor

22:50 22.06.2022 (güncellendi: 23:19 22.06.2022)
© GÜLDEMET KIZIL-AW651282Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© GÜLDEMET KIZIL-AW651282
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Marmaris’te devam eden orman yangınıyla ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve CHP Muğla Milletvekili Erbay, bölgedeki son durumu aktardı. Öztunç, helikopterlerin sözleşmesi başlamadığı için Marmaris yangınına katılamadığını söyledi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

Devam eden orman yangınıyla ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, bölgedeki son durumu aktardı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay:

Dün akşamüstü sıralarında başlayan yangın, bugün öğle saatlerine doğru seyrini epey düşürmüşken birkaç noktada kontrolü ele alamadığımız tereddütümüz vardı ve şu anki durum pek iyi gözükmüyor. Karadan müdahale oldukça önemli ancak havadan da müdahale oldukça önemli. Buraların coğrafyası çok dağlık ve sık ormanları olan bir yer. Karadan müdahale bu şartlarda her noktaya etkisi aynı olmuyor. Geçtiğimiz yaz yaşadığımız büyük yangında da havadan müdahale talebinde bulunmuştum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç

"Bakanlık 'Şu kadar uçak ve helikopter var' diye sayıyor. Nerede bunlar? Bu uçak ve helikopterler yangını söndürmek için var. Şu an yangın var ve helikopterler neden burada değiller? Gece görüş helikopteri aldık demişlerdi eğer gerçekten aldılarsa dün gece neden çalışmadı o helikopter? Dün gece rüzgar yoktu, yangını söndürmek için hava çok uygundu. Helikopter var ama sözleşmesi 2 Temmuz’dan itibaren diyorlar. Burada yangın var. Yangına 'Sen dur 2 Temmuz’a kadar bekle' mi diyeceğiz? Geçen seneki orman yangınlarından hiç ders alınmadığı şimdiden ortaya çıkıyor. Tek müdahalemiz yangın çıktığı anda bakanların oraya gitmesi oluyor. Tedbir, önlem bunlar nerede kaldı? Hiçbir şekilde eleştiri olmasın, ne yaparsak yapalım bizim yaptığımız doğdur, hiçbir şekilde eksikliğimizi kimseye söylemeyin, dertleri bu. Basın yasasını bunun için çıkartıyorlar. Eğer yasa olsa bu yangın haberleri belki de yapılamayacaktı. Kimse duymasın, bilmesin, AK Parti iktidarına devam etsin istiyorlar."

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay

"Marmaris – Datça yolu üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun gelecek olduğu kriz merkezimiz vardı ama şu an orayı da tahliye etmek zorunda kaldık. Marmaris’teki yangın inanılmaz şekilde kontrolden çıktı. Şimdilik resmi bir açıklama yok ama dün önce Dalaman’da, yangın çıktı orası kontrol altına alındı derken Marmaris’te yangın çıktı. Rüzgarın yoğun olduğu anlarda başlayan yangınlar ve akşamüstü saatlerinde havanın karanlık olduğu saatlere yakın zamanlarda başladı. Havadan müdahalenin mümkün olmadığı saatlerde yangınlar başlamış oldu. Datça’da yol kenarında başlayan iki farklı yangın, Köyceğiz’de başlayan bir başka yangın. Üç farklı yerde başlayan yangınlar kafamızdaki soru işaretlerini arttırdı. Havada gerçekten dedikleri kadar uçak ve helikopteri görürsek teşekkür etmesini biliriz. Uçağın rengini ve boyutunu görüyoruz... Dedikleri gibi 14 farklı uçak ve 20 helikopter olsa biz de havada fark ederiz ve hava saraçları dedikleri sayılarda olsa yangın şu an bu halde olmazdı. Burada işler onların anlattıkları gibi değil."

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