Marmaris yangınıyla ilgili iddia: Sözleşme başlamadı, helikopterler söndürmeye katılamıyor

"Bakanlık 'Şu kadar uçak ve helikopter var' diye sayıyor. Nerede bunlar? Bu uçak ve helikopterler yangını söndürmek için var. Şu an yangın var ve helikopterler neden burada değiller? Gece görüş helikopteri aldık demişlerdi eğer gerçekten aldılarsa dün gece neden çalışmadı o helikopter? Dün gece rüzgar yoktu, yangını söndürmek için hava çok uygundu. Helikopter var ama sözleşmesi 2 Temmuz’dan itibaren diyorlar. Burada yangın var. Yangına 'Sen dur 2 Temmuz’a kadar bekle' mi diyeceğiz? Geçen seneki orman yangınlarından hiç ders alınmadığı şimdiden ortaya çıkıyor. Tek müdahalemiz yangın çıktığı anda bakanların oraya gitmesi oluyor. Tedbir, önlem bunlar nerede kaldı? Hiçbir şekilde eleştiri olmasın, ne yaparsak yapalım bizim yaptığımız doğdur, hiçbir şekilde eksikliğimizi kimseye söylemeyin, dertleri bu. Basın yasasını bunun için çıkartıyorlar. Eğer yasa olsa bu yangın haberleri belki de yapılamayacaktı. Kimse duymasın, bilmesin, AK Parti iktidarına devam etsin istiyorlar."