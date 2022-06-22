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https://tr.sputniknews.com/20220622/marmariste-orman-yangini-suruyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1057737864.html
Marmaris'te orman yangını: Bakan Kirişçi, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu
Marmaris'te orman yangını: Bakan Kirişçi, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00’de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangına müdahale sürüyor. Son açıklama Tarım ve... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:32+0300
2022-06-22T11:24+0300
türkiye
marmaris
yangın
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
muğla
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.30 ev tahliye edildiBördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA'nın da katıldığı, 12 takviye TOMA'nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.Bakan Kirişçi ile Bakan Soylu Marmaris'teTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.Kirişci ile Soylu, havadan yaptıkları incelemenin ardından Değirmenyanı Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki bakan burada gazetecilere açıklamada bulundu.Helikopter ile yangın sahasında bir iki tur yaptıklarını ardından karadan yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kirişci, şunları söyledi:Bugün sabah yaptığı açıklamada ise Kirişçi, "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" dedi.Bakan Soylu: Yangın doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var, bunlar değerlendiriliyorİçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin sorusu üzerine, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.Yangının sabotaj olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yapmanın erken olacağını dile getiren Soylu, "Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar" dedi.Kirişci, Marmaris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada ise, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin (OGM), Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 20.02'de başlayan yangına 8 dakikada müdahale ettiğini belirtti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale edildiğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220621/marmariste-orman-yangini-1057721719.html
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marmaris, yangın, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, muğla

Marmaris'te orman yangını: Bakan Kirişçi, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu

09:32 22.06.2022 (güncellendi: 11:24 22.06.2022)
© AAMarmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00’de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangına müdahale sürüyor. Son açıklama Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den geldi. Kirişci yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.

30 ev tahliye edildi

Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.
Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA'nın da katıldığı, 12 takviye TOMA'nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.

Bakan Kirişçi ile Bakan Soylu Marmaris'te

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
Kirişci ile Soylu, havadan yaptıkları incelemenin ardından Değirmenyanı Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki bakan burada gazetecilere açıklamada bulundu.
Helikopter ile yangın sahasında bir iki tur yaptıklarını ardından karadan yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kirişci, şunları söyledi:
"Yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana gelen yangın hadisesi kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu, ürkütücü değildi."
Bugün sabah yaptığı açıklamada ise Kirişçi, "Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" dedi.

Bakan Soylu: Yangın doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var, bunlar değerlendiriliyor

İçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin sorusu üzerine, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Yangının sabotaj olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yapmanın erken olacağını dile getiren Soylu, "Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar" dedi.
Kirişci, Marmaris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada ise, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin (OGM), Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 20.02'de başlayan yangına 8 dakikada müdahale ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinasıyla müdahale edildiğini bildirdi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler gökyüzünü kızıla boyadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
TÜRKİYE
Marmaris'te orman yangını I Bakan Kirişci: Sabah saatlerinde kontrol altına almayı planlıyoruz
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