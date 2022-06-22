https://tr.sputniknews.com/20220622/meksika-devlet-baskani-obrador-bidendan-assangein-serbest-birakilmasini-isteyecegim--1057733441.html
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Biden'dan Assange'ın serbest bırakılmasını isteyeceğim
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Biden'dan Assange'ın serbest bırakılmasını isteyeceğim
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek İngiltere’de tutuklu bulunan ve ABD’ye iadesi onaylanan WikiLeaks’in... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T02:04+0300
2022-06-22T02:04+0300
2022-06-22T02:04+0300
dünya
julian assange
andres manuel lopez obrador
meksika
joe biden
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serbest bırakılma
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önümüzdeki ay görüşmeyi planladığı ABD Başkanı Joe Biden’dan İngiltere’de tutuklu bulunan ve ABD’ye iadesi onaylanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın affedilerek serbest bırakılmasını isteyeceğini açıkladı. Obrador, günümüzde yaşayan dünyanın en iyi gazetecisi olarak tanımladığı Assange’ın bugüne kadar haksız muamele gördüğünü ifade ederek, Biden’dan dava ile ilgilenmesini isteyeceğini belirtti.WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan, ABD’li pilotların Irak’ta bir grup gazeteciye düzenlediği suikast videosunu da gösteren Meksika lideri, ABD hükümetinden sızdırdığı gizli evrakların insan hakları ihlalleri ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleleri belgelediğine dikkat çekerek, Assange’ın aklanması gerektiğini savundu.'Meksika’nın kapıları Assange’a açık'Assange’ın, görevi sadece insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak olan bir gazeteci olarak bir suçludan daha kötü bir muamele gördüğünü sözlerine ekleyen Obrador, serbest bırakılması halinde ülkesinin kapılarının kendisine açık olduğunu ifade etti. Obrador, 3 Ocak’ta Assange’ın sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek kendisine siyasi sığınma teklifinde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220617/rus-disisleri-assangein-iade-edilmesi-karari-tam-bir-rezalet-1057569146.html
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julian assange, andres manuel lopez obrador, meksika, joe biden, abd, serbest bırakılma, serbest bırakma
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Biden'dan Assange'ın serbest bırakılmasını isteyeceğim
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek İngiltere’de tutuklu bulunan ve ABD’ye iadesi onaylanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın serbest bırakılmasını isteyeceğini belirtti.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önümüzdeki ay görüşmeyi planladığı ABD Başkanı Joe Biden’dan İngiltere’de tutuklu bulunan ve ABD’ye iadesi onaylanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın affedilerek serbest bırakılmasını isteyeceğini açıkladı.
Obrador, günümüzde yaşayan dünyanın en iyi gazetecisi olarak tanımladığı Assange’ın bugüne kadar haksız muamele gördüğünü ifade ederek, Biden’dan dava ile ilgilenmesini isteyeceğini belirtti.
WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan, ABD’li pilotların Irak’ta bir grup gazeteciye düzenlediği suikast videosunu da gösteren Meksika lideri, ABD hükümetinden sızdırdığı gizli evrakların insan hakları ihlalleri ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleleri belgelediğine dikkat çekerek, Assange’ın aklanması gerektiğini savundu.
'Meksika’nın kapıları Assange’a açık'
Assange’ın, görevi sadece insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak olan bir gazeteci olarak bir suçludan daha kötü bir muamele gördüğünü sözlerine ekleyen Obrador, serbest bırakılması halinde ülkesinin kapılarının kendisine açık olduğunu ifade etti.
Obrador, 3 Ocak’ta Assange’ın sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek kendisine siyasi sığınma teklifinde bulunmuştu.