https://tr.sputniknews.com/20220622/meksika-devlet-baskani-obrador-bidendan-assangein-serbest-birakilmasini-isteyecegim--1057733441.html

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Biden'dan Assange'ın serbest bırakılmasını isteyeceğim

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Biden'dan Assange'ın serbest bırakılmasını isteyeceğim

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek İngiltere’de tutuklu bulunan ve ABD’ye iadesi onaylanan WikiLeaks’in... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T02:04+0300

2022-06-22T02:04+0300

2022-06-22T02:04+0300

dünya

julian assange

andres manuel lopez obrador

meksika

joe biden

abd

serbest bırakılma

serbest bırakma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/22/1040712295_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_8c062fa380ce1a77657e806287b93ef1.jpg

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önümüzdeki ay görüşmeyi planladığı ABD Başkanı Joe Biden’dan İngiltere’de tutuklu bulunan ve ABD’ye iadesi onaylanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın affedilerek serbest bırakılmasını isteyeceğini açıkladı. Obrador, günümüzde yaşayan dünyanın en iyi gazetecisi olarak tanımladığı Assange’ın bugüne kadar haksız muamele gördüğünü ifade ederek, Biden’dan dava ile ilgilenmesini isteyeceğini belirtti.WikiLeaks tarafından ortaya çıkarılan, ABD’li pilotların Irak’ta bir grup gazeteciye düzenlediği suikast videosunu da gösteren Meksika lideri, ABD hükümetinden sızdırdığı gizli evrakların insan hakları ihlalleri ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleleri belgelediğine dikkat çekerek, Assange’ın aklanması gerektiğini savundu.'Meksika’nın kapıları Assange’a açık'Assange’ın, görevi sadece insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak olan bir gazeteci olarak bir suçludan daha kötü bir muamele gördüğünü sözlerine ekleyen Obrador, serbest bırakılması halinde ülkesinin kapılarının kendisine açık olduğunu ifade etti. Obrador, 3 Ocak’ta Assange’ın sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek kendisine siyasi sığınma teklifinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220617/rus-disisleri-assangein-iade-edilmesi-karari-tam-bir-rezalet-1057569146.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

julian assange, andres manuel lopez obrador, meksika, joe biden, abd, serbest bırakılma, serbest bırakma