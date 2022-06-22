https://tr.sputniknews.com/20220622/meteorolojiden-5-gunluk-hava-durumu-raporu-cuma-cumartesi-ve-pazar-gunu-kuvvetli-saganak-geliyor-1057738218.html

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu: Cuma, Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu raporu: Cuma, Cumartesi ve Pazar günü kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 22 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre Cuma, Cumartesi ve Pazar günü İstanbul dahil birçok kentte kuvvetli sağanak yağış... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T09:47+0300

2022-06-22T09:47+0300

2022-06-22T09:48+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ankara, Çankırı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MarmaraParçalı, yarın doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 21°C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 20°C, 28°CParçalı bulutluKOCAELİ 20°C, 31°CParçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutluYALOVA 20°C, 27°CParçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutluEgeAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 19°C, 33°CParçalı bulutluİZMİR 23°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKÜTAHYA 14°C, 26°CParçalı bulutluMANİSA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAkdenizParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 22°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 35°CParçalı ve az bulutluISPARTA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluMERSİN 24°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA 14°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA 16°C, 29°CParçalı ve az bulutluSİVAS 12°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimler ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatler ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 11°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatler ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 21°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Artvin'in iç kesimlerin gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 15°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜMÜŞHANE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 19°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Doğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ardahan ve Kars çevrelerinin gece saatlerinden itibaren kuzey kesimler ile yarın Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 12°C, 19°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 12°C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 12°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR 16°C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 16°C, 30°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 22°C, 34°CAz bulutlu ve açık

https://tr.sputniknews.com/20220617/aydinda-saganak-nedeniyle-bazi-evleri-su-basti-iki-otomobil-sele-kapildi-1057534839.html

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meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı