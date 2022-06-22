https://tr.sputniknews.com/20220622/mitten-kuzey-irakta-operasyon-5-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1057757188.html
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T14:20+0300
2022-06-22T14:20+0300
2022-06-22T14:20+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
pkk
kuzey irak
operasyon
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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kuzey irak
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mit, milli istihbarat teşkilatı, pkk, kuzey irak, operasyon
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.