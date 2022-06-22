https://tr.sputniknews.com/20220622/mitten-kuzey-irakta-operasyon-5-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1057757188.html

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T14:20+0300

2022-06-22T14:20+0300

2022-06-22T14:20+0300

türkiye

mit

milli istihbarat teşkilatı

pkk

kuzey irak

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871197_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_911573837da5c3528e72c9f407157a66.jpg

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

türkiye

kuzey irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mit, milli istihbarat teşkilatı, pkk, kuzey irak, operasyon