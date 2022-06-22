https://tr.sputniknews.com/20220622/msb-bir-asker-trafik-kazasinda-sehit-oldu-aciklamasi-yapti-haberi-alan-baba-kalp-krizi-gecirdi-1057741020.html

MSB 'Bir asker trafik kazasında şehit oldu' açıklaması yaptı, haberi alan baba kalp krizi geçirdi

MSB 'Bir asker trafik kazasında şehit oldu' açıklaması yaptı, haberi alan baba kalp krizi geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın askeri araç kazasında hayatını kaybettiğini... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T10:24+0300

2022-06-22T10:24+0300

2022-06-22T10:24+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

kıbrıs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053670906_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2dd3c3191417dbc8dfe4613cfa59f9d5.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Özkaya'nın (21) haberini alan Bartın'daki babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası tedavi altına alındı. Evinde sabaha karşı rahatsızlanan Fatma Özkaya'nın (95) yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özkaya'nın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Balat köyündeki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.Oğlunun haberini alan Mehmet Özkaya da (62) geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi.Fatih Özkaya'nın cenazesinin, ikindi vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

türkiye

kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli savunma bakanlığı (msb), kıbrıs