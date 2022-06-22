https://tr.sputniknews.com/20220622/msb-bir-asker-trafik-kazasinda-sehit-oldu-aciklamasi-yapti-haberi-alan-baba-kalp-krizi-gecirdi-1057741020.html
MSB 'Bir asker trafik kazasında şehit oldu' açıklaması yaptı, haberi alan baba kalp krizi geçirdi
MSB 'Bir asker trafik kazasında şehit oldu' açıklaması yaptı, haberi alan baba kalp krizi geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın askeri araç kazasında hayatını kaybettiğini... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T10:24+0300
2022-06-22T10:24+0300
2022-06-22T10:24+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
kıbrıs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053670906_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2dd3c3191417dbc8dfe4613cfa59f9d5.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Özkaya'nın (21) haberini alan Bartın'daki babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası tedavi altına alındı. Evinde sabaha karşı rahatsızlanan Fatma Özkaya'nın (95) yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özkaya'nın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Balat köyündeki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.Oğlunun haberini alan Mehmet Özkaya da (62) geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi.Fatih Özkaya'nın cenazesinin, ikindi vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.
türkiye
kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053670906_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_904cb37c1f962d2ecf963e9e03ae2e2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), kıbrıs
MSB 'Bir asker trafik kazasında şehit oldu' açıklaması yaptı, haberi alan baba kalp krizi geçirdi
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın askeri araç kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Özkaya'nın haberini alan Bartın'daki babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası tedavi altına alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Özkaya'nın (21) haberini alan Bartın'daki babaannesi vefat etti, kalp krizi geçiren babası tedavi altına alındı. Evinde sabaha karşı rahatsızlanan Fatma Özkaya'nın (95) yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık personeli, yaptığı kontrolde Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özkaya'nın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Balat köyündeki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
Oğlunun haberini alan Mehmet Özkaya da (62) geçirdiği kalp krizi sonucu Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkaya, buradaki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi.
Fatih Özkaya'nın cenazesinin, ikindi vakti Arıt köyü meydanında düzenlenecek törenin ardından Balat köyü mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.