https://tr.sputniknews.com/20220622/muglanin-koycegiz-ilcesinde-orman-yangini-bolgeye-hava-araclari-yonlendirildi-1057756530.html
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T14:10+0300
2022-06-22T14:10+0300
2022-06-22T14:12+0300
türkiye
muğla
köyceğiz
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057705386_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6e1c9dc9957d3f4d362cf3428cde599b.jpg
Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/marmariste-orman-yangini-suruyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1057737864.html
türkiye
muğla
köyceğiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057705386_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9a957c1efcc46e90122c4415d7cf04f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muğla, köyceğiz, orman yangını
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi
14:10 22.06.2022 (güncellendi: 14:12 22.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.