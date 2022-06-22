https://tr.sputniknews.com/20220622/muglanin-koycegiz-ilcesinde-orman-yangini-bolgeye-hava-araclari-yonlendirildi-1057756530.html

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T14:10+0300

2022-06-22T14:10+0300

2022-06-22T14:12+0300

türkiye

muğla

köyceğiz

orman yangını

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Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220622/marmariste-orman-yangini-suruyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1057737864.html

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muğla, köyceğiz, orman yangını