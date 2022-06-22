Türkiye
SON DAKİKA| Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220622/muglanin-koycegiz-ilcesinde-orman-yangini-bolgeye-hava-araclari-yonlendirildi-1057756530.html
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T14:10+0300
2022-06-22T14:12+0300
türkiye
muğla
köyceğiz
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057705386_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6e1c9dc9957d3f4d362cf3428cde599b.jpg
Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/marmariste-orman-yangini-suruyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1057737864.html
türkiye
muğla
köyceğiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057705386_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9a957c1efcc46e90122c4415d7cf04f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, köyceğiz, orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını: Bölgeye hava araçları yönlendirildi

14:10 22.06.2022 (güncellendi: 14:12 22.06.2022)
© DHAOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
TÜRKİYE
Marmaris'te orman yangını: Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevler yeniden canlandı
09:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала