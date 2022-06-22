NATO Genel Sekreteri: Finlandiya ve İsveç konusunda da uzlaşı içinde olduğumuza inanıyorum

"Finlandiya ve İsveç konusunda da uzlaşı içinde olduğumuza inanıyorum. Ancak yapmamız gereken oturup şimdi Türkiye'nin yaptığı üzere müttefiklerin ifade ettiği farklılıkları ve endişeleri gidermek. Türkiye'nin terör saldırılarından en fazla çeken ülke ve NATO müttefiki olduğunu kabul etmemiz gerek. Türkiye, Irak ve Suriye'ye sınırı olan çok büyük öneme sahip bir ülke. Terörle mücadele çok önemli bir rol oynadı ve oynuyor. Aynı zamanda bir Karadeniz ülkesi olarak önemli rolü var. Örneğin şimdi Ukrayna'dan gıdanın çıkarılması için önemli işler yapıyor. Türkiye endişelerini ifade ettiğinde tabii ki oturup bunları gidermeye çalışacağız. Şu anda yaptığımız da bu. Finlandiya ve İsveç'in en kısa zamanda üye olmalarına izin vermek için bir çözüm bulacağımızı ümit ediyorum."