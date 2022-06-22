https://tr.sputniknews.com/20220622/nazilerin-sscbye-saldirisinin-yildonumunde-rusyadan-mesaj-almanya-rusofobik-histeriyi-korukluyor-1057772866.html

Nazilerin SSCB'ye saldırısının yıldönümünde Rusya'dan mesaj: Almanya, Rusofobik histeriyi körüklüyor

Nazilerin SSCB'ye saldırısının yıldönümünde Rusya'dan mesaj: Almanya, Rusofobik histeriyi körüklüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği ile Nazi ordusu arasındaki Büyük Vatan Savaşı'nın başlangıcının 81. yıldönümü olan Anma ve Keder Günü'nde yazılı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:53+0300

2022-06-22T16:53+0300

2022-06-22T16:53+0300

dünya

rusya

meçhul asker anıtı

vladimir putin

naziler

almanya

tören

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Ukrayna'daki kriz nedeniyle Rusya ile Batı arasındaki gerilimin tırmandığı bir döneme denk gelen açıklamada, Alman hükümet temsilcilerinin neredeyse her gün kamuoyu önünde Rusya'ya düzenledikleri saldırılarla Rusofobik histeriyi sistemli bir şekilde körüklediği vurgulandı.Berlin'deki yetkililerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ruslar ile Almanların yaptığı tarihi uzlaşma sürecini değersizleştirdiğini kaydeden bakanlık, Berlin'in iki ülkenin düşmanlığı ortadan kaldırmak için on yıllar boyunca sarf ettiği çabaların sonuçlarına zarar verdiğini vurguladı.NATO üyesi Almanya'nın Rusya'nın batı sınırları yakınında askeri varlığını artırdığını da dikkat çeken bakanlık, Mayıs 1945'ten önceki olaylar da dahil Rusya-Almanya ilişkilerinde iki halk için en acı veren dönemleri anımsattığının altını çizdi.Putin, Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktıAnma ve Keder Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nın yanı başındaki Aleksandr Bahçesi'nde tören düzenlendi.Putin, tören başlamadan önce gazileri selamladı. Rus lider daha sonra Meçhul Asker Anıtı'nın 'Ebedi Ateş'ine kırmızı güllerden oluşan çelenk bıraktı.Nazi Almanyası 22 Haziran 1941’de şafak vakti, savaş ilan etmeden Sovyetler Birliği’ne saldırmıştı. Daha ilk gün Kızıl Ordu ve siviller arasından binlerce asker ölmüş, bin 200 uçak, tank ve topçu silahı imha edilmişti. 25 Ekim 2007’de Putin Rusya’nın askeri şeref ve anma günlerine ilişkin yasada değişiklik yapmış ve bu tarihler arasına savaşın başladığı gün olan 22 Haziran Anma ve Keder Günü de eklenmişti.Meçhul bir askerin külleri Moskova bölgesindeki toplu bir mezardan alınarak 1966 yılında törenle Aleksandr Bahçesi’ne yeniden gömülmüştü. Sonraki yıl burada bir anıt açılmış ve bu anıtın başlıca unsuru ‘Ebedi Ateş’ olmuştu. 1997’de Meçhul Asker Anıtı’nın yanındaki şeref kıtası kurulmuştu. 2009 yılında anıta ‘ulusal askeri şeref statüsü’ verilmiş ve aynı onursal unvana sahip kentlerin adının bulunduğu stel eklenmişti.

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rusya, meçhul asker anıtı, vladimir putin, naziler, almanya, tören