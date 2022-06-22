https://tr.sputniknews.com/20220622/operasyonda-kapiyi-acmayan-supheli-polis-oldugunuzu-nereden-bileyim-belki-teroristsiniz-1057740080.html

Operasyonda kapıyı açmayan şüpheli: Polis olduğunuzu nereden bileyim, belki teröristsiniz?

Operasyonda kapıyı açmayan şüpheli: Polis olduğunuzu nereden bileyim, belki teröristsiniz?

Adana’da narkotik ekiplerinin, torbacılara yönelik yaptığı operasyon sırasında kenevir bulunduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp “Sizin polis olduğunuzu... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T10:06+0300

2022-06-22T10:06+0300

2022-06-22T10:06+0300

türkiye

adana

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057739934_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9a7e037336680c27011564fcbb32a8fe.jpg

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde şüpheli Savaş T.’nin (28), Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki evine de baskın yapıldı. Polis, evin kapısının açılmaması üzerine duvardan atlayarak bahçeye girdi. 'Şimdi polisi arıyorum, sizi şikayet edeceğim'Savaş T.’nin eşi D.T. (24), 2 katlı müstakil evin kapısını çalan polisleri, “Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz. Şimdi polisi arıyorum sizi şikayet edeceğim” diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını levye ile açarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, çatıdaki kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış halde bulundu. Bu arada evin damında dövüş horozları da bulundu. Bununla ilgili de yasal işlem başlatıldı.Gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/polis-merkezindeki-muvekkiline-uyusturucu-getiren-avukat-gozaltina-alindi-1057165996.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu