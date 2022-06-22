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https://tr.sputniknews.com/20220622/operasyonda-kapiyi-acmayan-supheli-polis-oldugunuzu-nereden-bileyim-belki-teroristsiniz-1057740080.html
Operasyonda kapıyı açmayan şüpheli: Polis olduğunuzu nereden bileyim, belki teröristsiniz?
Operasyonda kapıyı açmayan şüpheli: Polis olduğunuzu nereden bileyim, belki teröristsiniz?
Adana’da narkotik ekiplerinin, torbacılara yönelik yaptığı operasyon sırasında kenevir bulunduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp “Sizin polis olduğunuzu... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T10:06+0300
2022-06-22T10:06+0300
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adana
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde şüpheli Savaş T.’nin (28), Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki evine de baskın yapıldı. Polis, evin kapısının açılmaması üzerine duvardan atlayarak bahçeye girdi. 'Şimdi polisi arıyorum, sizi şikayet edeceğim'Savaş T.’nin eşi D.T. (24), 2 katlı müstakil evin kapısını çalan polisleri, “Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz. Şimdi polisi arıyorum sizi şikayet edeceğim” diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını levye ile açarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, çatıdaki kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış halde bulundu. Bu arada evin damında dövüş horozları da bulundu. Bununla ilgili de yasal işlem başlatıldı.Gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/polis-merkezindeki-muvekkiline-uyusturucu-getiren-avukat-gozaltina-alindi-1057165996.html
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adana, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

Operasyonda kapıyı açmayan şüpheli: Polis olduğunuzu nereden bileyim, belki teröristsiniz?

10:06 22.06.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana’da narkotik ekiplerinin, torbacılara yönelik yaptığı operasyon sırasında kenevir bulunduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp “Sizin polis olduğunuzu nerden bileyim, belki teröristsiniz, durun şimdi polisi arayacağım sizi şikayet edeceğim” derken, polisin girdiği evin damında Hint keneviri çıktı.
Adana’da narkotik ekiplerinin, torbacılara yönelik yaptığı operasyon sırasında kenevir bulunduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp “Sizin polis olduğunuzu nerden bileyim, belki teröristsiniz, durun şimdi polisi arayacağım sizi şikayet edeceğim” derken, polisin girdiği evin damında Hint keneviri çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana’da narkotik ekiplerinin, torbacılara yönelik yaptığı operasyon sırasında kenevir bulunduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp “Sizin polis olduğunuzu nerden bileyim, belki teröristsiniz, durun şimdi polisi arayacağım sizi şikayet edeceğim” derken, polisin girdiği evin damında Hint keneviri çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde şüpheli Savaş T.’nin (28), Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki evine de baskın yapıldı. Polis, evin kapısının açılmaması üzerine duvardan atlayarak bahçeye girdi.

'Şimdi polisi arıyorum, sizi şikayet edeceğim'

Savaş T.’nin eşi D.T. (24), 2 katlı müstakil evin kapısını çalan polisleri, “Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz. Şimdi polisi arıyorum sizi şikayet edeceğim” diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını levye ile açarak içeri girdi.
Evde arama yapan ekipler, çatıdaki kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış halde bulundu. Bu arada evin damında dövüş horozları da bulundu. Bununla ilgili de yasal işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş 2.4 gram uyuşturucu madde ele geçirince avukat gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
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Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı
8 Haziran , 23:32
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