https://tr.sputniknews.com/20220622/orman-genel-mudurlugunden-hava-araclarini-neden-ayni-anda-havada-goremiyorsunuz-paylasimi-1057773370.html

Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Hava araçlarını neden aynı anda havada göremiyorsunuz?' paylaşımı

Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Hava araçlarını neden aynı anda havada göremiyorsunuz?' paylaşımı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hava araçlarının güvenlik ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği için aynı anda... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T16:55+0300

2022-06-22T16:55+0300

2022-06-22T16:55+0300

türkiye

marmaris

orman yangını

orman genel müdürlüğü

paylaşım

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OGM, sosyal medya hesabından hava araçlarının neden aynı anda havada görülemediğinin sebebini açıkladı. “Çünkü hava araçlarımız, pilotların, sivil hava araçlarının güvenliği ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket eder” denilen paylaşımda nedenler şöyle sıralandı:Su atma bölgeleri için hedefin türüne göre uygun hava araçlarının seçildiği, buna göre hava aracı timleri oluşturulduğu aktarılan açıklamada, “Bu timler kendilerine tahsis edilen hedef bölgelere su atışları ring dediğimiz bir sırada atarlar. Buradaki amaç yangın üzerine sürekli su atılabilme imkanı için su alma ve atma noktaları arasında hava araçlarının bir düzen halinde uçmasıdır. Görevler esnasında farklı havacılık sistemleri ile uçakların güvenliği sağlanır” ifadeleri kullanıldı.'Bu zorlu görevde moral ve motivasyon son derece önemli'“Sivil ve askeri havacılık sistemleri ile de koordinasyon kurulur. Sanıldığı kadar basit bir konu değildir. Teknoloji desteği ile karar alınır. Helikopterlerimiz 5 km’lik bir alanda bulunan yangın havuz ve göletlerimizden daha sık su alıp atar” denilerek koordinasyonun önemine dikkati çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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marmaris, orman yangını, orman genel müdürlüğü, paylaşım