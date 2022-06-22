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Özbekistan milli dansı Lazgi’ye bale yorumu: İstanbul’da ‘Ruhun ve Aşkın Dansı’ sahnelendi
Özbekistan milli dansı Lazgi’ye bale yorumu: İstanbul’da ‘Ruhun ve Aşkın Dansı’ sahnelendi
Kültür Sanat Geliştirme Vakfı Özbekistan Ulusal Balesi 'Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı'nı 21 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni sahnesinde... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T13:34+0300
2022-06-22T13:34+0300
yaşam
özbek
özbekistan
atatürk kültür merkezi (akm)
istanbul
bursa
türkiye
ahmet misbah demircan
kültür & sanat
kültür ve turizm bakanlığı
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UNESCO Hükümetlerarası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dahil edilen Özbekistan milli dansı Lazgi'nin bale yorumu ‘Lazgi: Ruhun ve Aşkın Dansı’nın ilk gösterimi 21 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni sahnesinde yapıldı. İzleyiciler, Harezm dansının 4 performanstan oluşan yeni yorumunu görerek Özbek halkının geleneklerini deneyimledi.AKM’de düzenlenen gösterime Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Özbekistan Cumhuriyeti Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu Başkan Yardımcısı Saida Mirziyoyeva, devlet yetkilileri ve davetliler de katıldı.Berlin Ulusal Opera Bale Okulu mezunu olan koreograf Raimondo Rebeck'in tasarladığı gösteride, geleneksel dansın doğasında bulunan tüm özellikler korunarak izleyiciye aktarılma amacı taşındı. Ayrıca gösteri Özbekistan Halk Sanatçısı Gavkhar Matyakubova liderliğindeki dans akademisyenleri ve tarihçilerle, Özbekistan Halk Sanatçıları Topluluğu ile ve koreograf Gulnora Musaeva ile işbirliği içinde hazırlandı. Prodüksiyon ve turne organizasyonu ise Sanat ve Kültür Geliştirme Vakfı tarafından yapılıyor ve destekleniyor.Prömiyeri 5 Eylül 2021'de Taşkent'te yapılan 'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı’nın 27 Kasım 2021 tarihinde ise Dubai Operası'nda uluslararası galası gerçekleştirilmişti.Özbek milli balesinin diğer gösterileri ise, 60. Uluslararası Bursa Festivali programı kapsamında 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa’daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.Lazgi nedir?Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ve gizemler ile mitlerden oluşan Lazgi dansı, kadim halk bilgeliğini temsil ederken, 'Ruh ve Sevgi' anlamına geliyor. Harezm ülkesinde doğan Lazgi dansı, insanın yaratıcılığını doğa olaylarıyla, hareket ve sesler aracılığıyla, sevgi ve mutluluk duygularını yansıtarak sahneye taşınıyor.
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özbek, özbekistan, atatürk kültür merkezi (akm), istanbul, bursa, türkiye, ahmet misbah demircan, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı

Özbekistan milli dansı Lazgi’ye bale yorumu: İstanbul’da ‘Ruhun ve Aşkın Dansı’ sahnelendi

13:34 22.06.2022
© Fotoğraf : Twitter/ @AhmetMisbahÖzbekistan milli dansı Lazgi’ye bale yorumu: İstanbul’da ‘Ruhun ve Aşkın Dansı’ sahnelendi
Özbekistan milli dansı Lazgi’ye bale yorumu: İstanbul’da ‘Ruhun ve Aşkın Dansı’ sahnelendi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Fotoğraf : Twitter/ @AhmetMisbah
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Kültür Sanat Geliştirme Vakfı Özbekistan Ulusal Balesi 'Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı'nı 21 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni sahnesinde gerçekleştirdi.
UNESCO Hükümetlerarası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi tarafından ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne dahil edilen Özbekistan milli dansı Lazgi'nin bale yorumu ‘Lazgi: Ruhun ve Aşkın Dansı’nın ilk gösterimi 21 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni sahnesinde yapıldı. İzleyiciler, Harezm dansının 4 performanstan oluşan yeni yorumunu görerek Özbek halkının geleneklerini deneyimledi.
AKM’de düzenlenen gösterime Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Özbekistan Cumhuriyeti Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu Başkan Yardımcısı Saida Mirziyoyeva, devlet yetkilileri ve davetliler de katıldı.
Berlin Ulusal Opera Bale Okulu mezunu olan koreograf Raimondo Rebeck'in tasarladığı gösteride, geleneksel dansın doğasında bulunan tüm özellikler korunarak izleyiciye aktarılma amacı taşındı. Ayrıca gösteri Özbekistan Halk Sanatçısı Gavkhar Matyakubova liderliğindeki dans akademisyenleri ve tarihçilerle, Özbekistan Halk Sanatçıları Topluluğu ile ve koreograf Gulnora Musaeva ile işbirliği içinde hazırlandı. Prodüksiyon ve turne organizasyonu ise Sanat ve Kültür Geliştirme Vakfı tarafından yapılıyor ve destekleniyor.
Prömiyeri 5 Eylül 2021'de Taşkent'te yapılan 'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı’nın 27 Kasım 2021 tarihinde ise Dubai Operası'nda uluslararası galası gerçekleştirilmişti.
Özbek milli balesinin diğer gösterileri ise, 60. Uluslararası Bursa Festivali programı kapsamında 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa’daki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Lazgi nedir?

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan ve gizemler ile mitlerden oluşan Lazgi dansı, kadim halk bilgeliğini temsil ederken, 'Ruh ve Sevgi' anlamına geliyor. Harezm ülkesinde doğan Lazgi dansı, insanın yaratıcılığını doğa olaylarıyla, hareket ve sesler aracılığıyla, sevgi ve mutluluk duygularını yansıtarak sahneye taşınıyor.
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