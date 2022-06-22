https://tr.sputniknews.com/20220622/putin-bati-ulkelerin-ihmalleri-nedeniyle-kuresel-ekonomideki-sorunlar-kronik-hale-geldi-1057758830.html

Putin: Batı ülkelerinin ihmalleri nedeniyle küresel ekonomideki sorunlar kronik hale geldi

Putin: Batı ülkelerinin ihmalleri nedeniyle küresel ekonomideki sorunlar kronik hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin küresel ekonominin temel ilkelerini ihmal ettiğini ve bunun sonucunda küresel ekonomideki sorunların... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T14:52+0300

2022-06-22T14:52+0300

2022-06-22T15:28+0300

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vladimir putin

ekonomi

brics

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BRICS İş Forumu'nun katılımcılarına video konferans bağlantısıyla hitap eden Putin, "Şu anda sürekli olarak yeni, siyasi saikli yaptırımlar uygulanıyor, rakiplere baskı uygulama mekanizmaları güçlendiriliyor. İşbirliği bağları bilinçli olarak koparılıyor, lojistik zincirleri bozuluyor. Tüm bunlar, küresel ölçekte iş dünyasının çıkarlarına zarar veriyor, tüm ülkelerdeki halkların refahına olumsuz yansıyor" ifadelerini kullandı.Putin, Batı'nın bu tutumu sonucunda küresel ekonomideki sorunların kronik hale geldiğine dikkat çekerek ticari faaliyetlerinin azaldığını, işsizliğin arttığını, hammadde ve bileşen açığının tırmandığını, küresel gıda güvenliğini sağlama konusundaki zorlukların derinleştiğini, tahıl ürünlerinin ve diğer temel tarım ürünlerinin fiyatlarının arttığını vurguladı.BRICS ülkelerindeki girişimcilerin işletmelerini Batılı partnerlerin piyasa ekonomisinin, serbest ticaretin, özel mülkiyet dokunulmazlığının temel ilkelerini ihmal ettiği bir dönemde geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Putin, Batı'nın sorumsuz bir makroekonomik politika izlediğinin altını çizdi.'BRICS bünyesinde yeni uluslararası rezerv para birimi oluşturmak için çalışma yapılıyor' Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkelerinin para birimleri temelinde yeni bir uluslararası para birimi oluşturma konusunda çalışmaların sürdüğünü anlatan Putin, Rus iş çevrelerinin BRICS ülkelerinin iş topluluklarıyla koordinasyon içinde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik operasyonel adımlar attığını, lojistik rotalarını yeniden düzenlediğini ve yeni üretim zincirleri kurduğunu da kaydetti.'Rusya'nın makroekonomik politikası, yaptırımlara rağmen etkisini gösterdi' Rusya'nın makroekonomik politikasının ise yaptırımlara rağmen etkisini gösterdiğini belirten Putin, Rus finans sistemini korumayı, vatandaşlara sosyal destek sunarak sanayi alanındaki duruma istikrar kazandırmaya başlamayı başardıklarını ifade etti.Rusya'nın stratejisinin değişmez olduğunun da altını çizen Putin, ülkenin potansiyelini artarak herkesle eşitlik ilkeleri temelinde çalışmaya hazır olduklarını ekledi.

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rusya, vladimir putin, ekonomi, brics