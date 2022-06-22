https://tr.sputniknews.com/20220622/putin-rusyada-hint-zincir-magazalari-acmaya-yonelik-muzakereler-suruyor-1057779080.html

Putin: Rusya'da Hint zincir mağazaları açmaya yönelik müzakereler sürüyor

Putin: Rusya'da Hint zincir mağazaları açmaya yönelik müzakereler sürüyor

Rusya lideri Putin, yaptırımlar ortamında Rus iş çevrelerinin Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan iş insanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:32+0300

2022-06-22T19:32+0300

2022-06-22T19:32+0300

dünya

vladimir putin

hindistan

hint

mağaza

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS İş Forumu'nun katılımcılarını selamladığı konuşmada yaptırımlar ortamında Rus iş çevrelerinin Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan iş insanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını, özellikle Çin menşeili otomobillerin Rusya pazarındaki payının artışının ve Hint zincir mağazalarının açılmasının görüşüldüğünü ifade etti.Aynı zamanda Rusya’nın BRICS ülkelerindeki varlığının da genişlediğini kaydeden Putin, “Rusya'nın Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatı hissedilir biçimde artıyor. Tarım alanında işbirliği dinamik bir şekilde gelişiyor. Rusya, BRICS ülkelerine önemli miktarda gübre ihraç ediyor. Rus bilişim şirketleri Hindistan ve Güney Afrika'daki faaliyetlerini genişletiyor, uydularımız ise Brezilya'da 40 milyon kişiye TV yayını sağlıyor” diye konuştu.Rus lider, ayrıca Rusya’nın BRICS ortaklarıyla birlikte ‘uluslararası para işlemleri için güvenilir alternatif mekanizmalar’, SWIFT'in Rus muadili olacak finansal mesajları iletme sistemi geliştirdiğini, Mir kartlarının kullanım alanını genişlettiğini kaydetti.“Rusya, Batı yaptırımlarının olumsuz etkisini azaltmak için ticari akışlarını ve dış ekonomik temaslarını ‘güvenilir uluslararası ortaklara ve öncelikle BRICS ülkelerine’ yeniden yönlendiriyor” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

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vladimir putin, hindistan, hint, mağaza