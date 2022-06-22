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Putin: Rusya'da Hint zincir mağazaları açmaya yönelik müzakereler sürüyor
Putin: Rusya'da Hint zincir mağazaları açmaya yönelik müzakereler sürüyor
Rusya lideri Putin, yaptırımlar ortamında Rus iş çevrelerinin Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan iş insanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T19:32+0300
2022-06-22T19:32+0300
dünya
vladimir putin
hindistan
hint
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS İş Forumu'nun katılımcılarını selamladığı konuşmada yaptırımlar ortamında Rus iş çevrelerinin Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan iş insanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını, özellikle Çin menşeili otomobillerin Rusya pazarındaki payının artışının ve Hint zincir mağazalarının açılmasının görüşüldüğünü ifade etti.Aynı zamanda Rusya’nın BRICS ülkelerindeki varlığının da genişlediğini kaydeden Putin, “Rusya'nın Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatı hissedilir biçimde artıyor. Tarım alanında işbirliği dinamik bir şekilde gelişiyor. Rusya, BRICS ülkelerine önemli miktarda gübre ihraç ediyor. Rus bilişim şirketleri Hindistan ve Güney Afrika'daki faaliyetlerini genişletiyor, uydularımız ise Brezilya'da 40 milyon kişiye TV yayını sağlıyor” diye konuştu.Rus lider, ayrıca Rusya’nın BRICS ortaklarıyla birlikte ‘uluslararası para işlemleri için güvenilir alternatif mekanizmalar’, SWIFT'in Rus muadili olacak finansal mesajları iletme sistemi geliştirdiğini, Mir kartlarının kullanım alanını genişlettiğini kaydetti.“Rusya, Batı yaptırımlarının olumsuz etkisini azaltmak için ticari akışlarını ve dış ekonomik temaslarını ‘güvenilir uluslararası ortaklara ve öncelikle BRICS ülkelerine’ yeniden yönlendiriyor” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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vladimir putin, hindistan, hint, mağaza

Putin: Rusya'da Hint zincir mağazaları açmaya yönelik müzakereler sürüyor

19:32 22.06.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Sputnik
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Rusya lideri Putin, yaptırımlar ortamında Rus iş çevrelerinin Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan iş insanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını, özellikle Çin menşeili otomobillerin Rusya pazarındaki payının artırılmasının ve Hint zincir mağazalarının açılmasının görüşüldüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS İş Forumu'nun katılımcılarını selamladığı konuşmada yaptırımlar ortamında Rus iş çevrelerinin Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan iş insanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını, özellikle Çin menşeili otomobillerin Rusya pazarındaki payının artışının ve Hint zincir mağazalarının açılmasının görüşüldüğünü ifade etti.
Aynı zamanda Rusya’nın BRICS ülkelerindeki varlığının da genişlediğini kaydeden Putin, “Rusya'nın Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatı hissedilir biçimde artıyor. Tarım alanında işbirliği dinamik bir şekilde gelişiyor. Rusya, BRICS ülkelerine önemli miktarda gübre ihraç ediyor. Rus bilişim şirketleri Hindistan ve Güney Afrika'daki faaliyetlerini genişletiyor, uydularımız ise Brezilya'da 40 milyon kişiye TV yayını sağlıyor” diye konuştu.
Rus lider, ayrıca Rusya’nın BRICS ortaklarıyla birlikte ‘uluslararası para işlemleri için güvenilir alternatif mekanizmalar’, SWIFT'in Rus muadili olacak finansal mesajları iletme sistemi geliştirdiğini, Mir kartlarının kullanım alanını genişlettiğini kaydetti.
Rusya, Batı yaptırımlarının olumsuz etkisini azaltmak için ticari akışlarını ve dış ekonomik temaslarını ‘güvenilir uluslararası ortaklara ve öncelikle BRICS ülkelerine’ yeniden yönlendiriyor” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rus iş çevreleri, BRICS ülkelerinin iş toplulukları ile koordineli olarak ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik hızlı adımlar atıyor, lojistik rotalarını yeniden düzenliyor ve yeni üretim zincirleri oluşturuyor.”
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