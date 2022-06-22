https://tr.sputniknews.com/20220622/rusya-abd-rus-diplomatlarinin-tahliyesi-icin-gonderilen-ozel-ucagin-ulkeyi-girmesine-izin-vermedi-1057778326.html

Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi

Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Rus diplomatları ve aile bireylerini tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T19:16+0300

2022-06-22T19:16+0300

2022-06-22T19:16+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

diplomatik temsilcilik

büyükelçi

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Bakanlık, "ABD tarafı, halihazırda içler acısı durumda bulunan ikili ilişkileri planlı bir şekilde bozmaya devam ediyor. Washington, Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarını ve aile bireylerini tahliye etmesi planlanan Rus devletine ait özel uçağın ABD'ye girmesine izin vermeyerek ülkemize yönelik bir başka düşmanca adım attı" ifadelerini kullandı.Söz konusu diplomatlara ABD tarafından ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde ültimatom verildiğini kaydeden bakanlık, Washington'un Rus özel uçağını kabul etmeme konusundaki tutumunu sürdürmesi halinde misilleme önlemleri alınacağını ve bunun diplomatik kanallar üzerinden bildirileceğini vurguladı.

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rusya, abd, diplomatik temsilcilik, büyükelçi