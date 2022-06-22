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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/rusya-abd-rus-diplomatlarinin-tahliyesi-icin-gonderilen-ozel-ucagin-ulkeyi-girmesine-izin-vermedi-1057778326.html
Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi
Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Rus diplomatları ve aile bireylerini tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T19:16+0300
2022-06-22T19:16+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
diplomatik temsilcilik
büyükelçi
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Bakanlık, "ABD tarafı, halihazırda içler acısı durumda bulunan ikili ilişkileri planlı bir şekilde bozmaya devam ediyor. Washington, Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarını ve aile bireylerini tahliye etmesi planlanan Rus devletine ait özel uçağın ABD'ye girmesine izin vermeyerek ülkemize yönelik bir başka düşmanca adım attı" ifadelerini kullandı.Söz konusu diplomatlara ABD tarafından ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde ültimatom verildiğini kaydeden bakanlık, Washington'un Rus özel uçağını kabul etmeme konusundaki tutumunu sürdürmesi halinde misilleme önlemleri alınacağını ve bunun diplomatik kanallar üzerinden bildirileceğini vurguladı.
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rusya, abd, diplomatik temsilcilik, büyükelçi

Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi

19:16 22.06.2022
© AARusya Federasyonu Büyükelçiliği, Washington
Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Rus diplomatları ve aile bireylerini tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmediğini açıkladı.
Bakanlık, "ABD tarafı, halihazırda içler acısı durumda bulunan ikili ilişkileri planlı bir şekilde bozmaya devam ediyor. Washington, Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarını ve aile bireylerini tahliye etmesi planlanan Rus devletine ait özel uçağın ABD'ye girmesine izin vermeyerek ülkemize yönelik bir başka düşmanca adım attı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu diplomatlara ABD tarafından ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde ültimatom verildiğini kaydeden bakanlık, Washington'un Rus özel uçağını kabul etmeme konusundaki tutumunu sürdürmesi halinde misilleme önlemleri alınacağını ve bunun diplomatik kanallar üzerinden bildirileceğini vurguladı.
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