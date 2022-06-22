https://tr.sputniknews.com/20220622/rusya-abd-rus-diplomatlarinin-tahliyesi-icin-gonderilen-ozel-ucagin-ulkeyi-girmesine-izin-vermedi-1057778326.html
Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi
Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Rus diplomatları ve aile bireylerini tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T19:16+0300
2022-06-22T19:16+0300
2022-06-22T19:16+0300
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rusya
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büyükelçi
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Bakanlık, "ABD tarafı, halihazırda içler acısı durumda bulunan ikili ilişkileri planlı bir şekilde bozmaya devam ediyor. Washington, Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarını ve aile bireylerini tahliye etmesi planlanan Rus devletine ait özel uçağın ABD'ye girmesine izin vermeyerek ülkemize yönelik bir başka düşmanca adım attı" ifadelerini kullandı.Söz konusu diplomatlara ABD tarafından ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde ültimatom verildiğini kaydeden bakanlık, Washington'un Rus özel uçağını kabul etmeme konusundaki tutumunu sürdürmesi halinde misilleme önlemleri alınacağını ve bunun diplomatik kanallar üzerinden bildirileceğini vurguladı.
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rusya, abd, diplomatik temsilcilik, büyükelçi
Rusya: ABD, Rus diplomatlarının tahliyesi için gönderilen özel uçağın ülkeyi girmesine izin vermedi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Rus diplomatları ve aile bireylerini tahliye etmek için gönderilen Rus devletine ait özel uçağın Washington tarafından ülkeye kabul edilmediğini açıkladı.
Bakanlık, "ABD tarafı, halihazırda içler acısı durumda bulunan ikili ilişkileri planlı bir şekilde bozmaya devam ediyor. Washington, Rus dış temsilciliklerinin çalışanlarını ve aile bireylerini tahliye etmesi planlanan Rus devletine ait özel uçağın ABD'ye girmesine izin vermeyerek ülkemize yönelik bir başka düşmanca adım attı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu diplomatlara ABD tarafından ay sonuna kadar ülkeyi terk etmeleri yönünde ültimatom verildiğini kaydeden bakanlık, Washington'un Rus özel uçağını kabul etmeme konusundaki tutumunu sürdürmesi halinde misilleme önlemleri alınacağını ve bunun diplomatik kanallar üzerinden bildirileceğini vurguladı.