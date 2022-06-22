https://tr.sputniknews.com/20220622/rusyada-ilk-kez-bir-kadin-nukleer-arastirma-reaktorunu-yonetme-hakki-kazandi-1057764649.html
Rusya'da ilk kez bir kadın nükleer araştırma reaktörünü yönetme hakkı kazandı
Rusya'da ilk kez bir kadın nükleer araştırma reaktörünü yönetme hakkı kazandı
Tomsk Politeknik Üniversitesi (TPU) öğrencisi Alina Gorbunova, Rusya'da bir nükleer araştırma reaktörünü yönetme hakkı kazanan ilk kadın oldu. Gorbunova... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T15:48+0300
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Rusya’da bir kadın ilk kez nükleer araştırma reaktörü yönetme izni aldı. Bu isim, Tomsk Politeknik Üniversitesi’nde ‘Nükleer Reaktörler ve Enerji Santralleri’ programında yüksek lisans öğreniminin birinci sınıfındaki Alina Gorbunova oldu.Kommersant’a konuşan Gorbunova, “Nükleer fizik eşsiz, çok yönlü ve çok heyecan verici bir alan. Henüz reaktördeki stajım sırasında orada kendi başıma çalışmayı istemiştim” dedi.Gorbunova bu amaçla, altı aylık eğitim ve staj sürecinden geçti, altı sınav verdi. Genç kadına göre, sınavlarda reaktörü çalıştırmaya yönelik mühendislik bilgileri, radyasyon güvenliği, atom enerjisi kullanımına yönelik federal standart ve kurallara ilişkin bilgi birikimi test edildi.TPU Nükleer Reaktör Araştırma ve Geliştirme Merkezi başkanı Artyom Naimuşin, Kommersant'a "Elbette, reaktörde çalışan tek kadın Alina değil. Kadınlar burada radyasyon güvenliği mühendisi, kimyager, araştırmacı gibi görevlerde yer alıyor. Ama reaktör kontrol panelinde kadın bir öğrencinin yer alması durumu ülkemizde ilk kez yaşanıyor. Kendisi harika bir şekilde bu görevin üstesinden geliyor” dedi.Gorbunova iş ile okulu birlikte yürütüyor. Reaktörde haftada 12 saatlik üç vardiyada görev yapıyor.Gorbunova, “Bir araştırma reaktörümüz var, burada yılda binden fazla deney yapılıyor. Bunu yapmak için reaktör çekirdeğine çeşitli malzemeler yerleştiriliyor. Tüm bunların izlenmesi gerekiyor. Reaktörün çalışmadığı günlerde bile operatörlerin, teknolojik parametrelerinin sıkı kontrolünün sağlaması gerekiyor. Sorumluluk ve sürece maksimum odaklanma gerektiren bir iş” dedi.Beloyarsk Nükleer Santrali’nde radyoaktif malzemelerden sorumlu mühendis Nikolay Jejer de şimdiye kadar reaktörlerde kadınların nadiren yönetim pozisyonlarında yer aldığını doğruladı. Jejer, kadınların hayatlarının riske atılmasının istenmediğini belirtti.
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Rusya'da ilk kez bir kadın nükleer araştırma reaktörünü yönetme hakkı kazandı
15:48 22.06.2022 (güncellendi: 15:59 22.06.2022) Abone ol
Tomsk Politeknik Üniversitesi (TPU) öğrencisi Alina Gorbunova, Rusya'da bir nükleer araştırma reaktörünü yönetme hakkı kazanan ilk kadın oldu. Gorbunova, öğrenimine devam ederken, üniversitedeki reaktörde çalışmalar yürütüyor.
Rusya’da bir kadın ilk kez nükleer araştırma reaktörü yönetme izni aldı. Bu isim, Tomsk Politeknik Üniversitesi’nde ‘Nükleer Reaktörler ve Enerji Santralleri’ programında yüksek lisans öğreniminin birinci sınıfındaki Alina Gorbunova oldu.
Kommersant’a konuşan Gorbunova, “Nükleer fizik eşsiz, çok yönlü ve çok heyecan verici bir alan. Henüz reaktördeki stajım sırasında orada kendi başıma çalışmayı istemiştim” dedi.
Gorbunova bu amaçla, altı aylık eğitim ve staj sürecinden geçti, altı sınav verdi. Genç kadına göre, sınavlarda reaktörü çalıştırmaya yönelik mühendislik bilgileri, radyasyon güvenliği, atom enerjisi kullanımına yönelik federal standart ve kurallara ilişkin bilgi birikimi test edildi.
TPU Nükleer Reaktör Araştırma ve Geliştirme Merkezi başkanı Artyom Naimuşin, Kommersant'a "Elbette, reaktörde çalışan tek kadın Alina değil. Kadınlar burada radyasyon güvenliği mühendisi, kimyager, araştırmacı gibi görevlerde yer alıyor. Ama reaktör kontrol panelinde kadın bir öğrencinin yer alması durumu ülkemizde ilk kez yaşanıyor. Kendisi harika bir şekilde bu görevin üstesinden geliyor” dedi.
Gorbunova iş ile okulu birlikte yürütüyor. Reaktörde haftada 12 saatlik üç vardiyada görev yapıyor.
Gorbunova, “Bir araştırma reaktörümüz var, burada yılda binden fazla deney yapılıyor. Bunu yapmak için reaktör çekirdeğine çeşitli malzemeler yerleştiriliyor. Tüm bunların izlenmesi gerekiyor. Reaktörün çalışmadığı günlerde bile operatörlerin, teknolojik parametrelerinin sıkı kontrolünün sağlaması gerekiyor. Sorumluluk ve sürece maksimum odaklanma gerektiren bir iş” dedi.
Beloyarsk Nükleer Santrali’nde radyoaktif malzemelerden sorumlu mühendis Nikolay Jejer de şimdiye kadar reaktörlerde kadınların nadiren yönetim pozisyonlarında yer aldığını doğruladı. Jejer, kadınların hayatlarının riske atılmasının istenmediğini belirtti.