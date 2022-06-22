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Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Arap turistler yolda
Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Arap turistler yolda
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi ve "Arap turistler yolda" dedi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T09:55+0300
2022-06-22T09:55+0300
politika
mehmet barlas
suudi arabistan
türkiye
recep tayyip erdoğan
muhammed bin selman
turizm
arap turist
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi. Barlas, "Ziyaret öncesinde üç senedir devam eden Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyaret yasağı kaldırıldı. Arap turistler yolda" yorumunu yaptı.Barlas bugün kaleme yazısında, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor. Bu görüşmede bölgesel meseleler ve ekonomik anlaşmalar gündeme gelecek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinde çok önemli bir adım olacak. Ziyaret öncesinde üç senedir devam eden Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyaret yasağı kaldırıldı. 1 Temmuz günü ilk Suudi turist uçağının Trabzon'a inmesi bekleniyor. Suudi turistler havanın serinliği vesilesiyle Karadeniz yaylalarında yaz tatili geçirmeyi seviyorlar. Türkiye hem doğası hem kültürü hem de fiyatları ile tüm dünyanın cazibe noktası haline geldi. Belli ki turizm sezonu çok iyi geçecek" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdogandan-prens-selmana-gecmis-olsun-telefonu-1056231396.html
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mehmet barlas, suudi arabistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, muhammed bin selman, turizm, arap turist

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Arap turistler yolda

09:55 22.06.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi ve "Arap turistler yolda" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi.
Barlas, "Ziyaret öncesinde üç senedir devam eden Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyaret yasağı kaldırıldı. Arap turistler yolda" yorumunu yaptı.
Barlas bugün kaleme yazısında, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor. Bu görüşmede bölgesel meseleler ve ekonomik anlaşmalar gündeme gelecek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinde çok önemli bir adım olacak. Ziyaret öncesinde üç senedir devam eden Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyaret yasağı kaldırıldı. 1 Temmuz günü ilk Suudi turist uçağının Trabzon'a inmesi bekleniyor. Suudi turistler havanın serinliği vesilesiyle Karadeniz yaylalarında yaz tatili geçirmeyi seviyorlar. Türkiye hem doğası hem kültürü hem de fiyatları ile tüm dünyanın cazibe noktası haline geldi. Belli ki turizm sezonu çok iyi geçecek" ifadesini kullandı.
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