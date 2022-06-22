https://tr.sputniknews.com/20220622/sabah-basyazari-mehmet-barlas-arap-turistler-yolda-1057738891.html

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Arap turistler yolda

Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Arap turistler yolda

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi ve "Arap turistler yolda" dedi. 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T09:55+0300

2022-06-22T09:55+0300

2022-06-22T09:55+0300

politika

mehmet barlas

suudi arabistan

türkiye

recep tayyip erdoğan

muhammed bin selman

turizm

arap turist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi. Barlas, "Ziyaret öncesinde üç senedir devam eden Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyaret yasağı kaldırıldı. Arap turistler yolda" yorumunu yaptı.Barlas bugün kaleme yazısında, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Türkiye'ye geliyor. Bu görüşmede bölgesel meseleler ve ekonomik anlaşmalar gündeme gelecek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinde çok önemli bir adım olacak. Ziyaret öncesinde üç senedir devam eden Suudi turistlerin Türkiye'ye ziyaret yasağı kaldırıldı. 1 Temmuz günü ilk Suudi turist uçağının Trabzon'a inmesi bekleniyor. Suudi turistler havanın serinliği vesilesiyle Karadeniz yaylalarında yaz tatili geçirmeyi seviyorlar. Türkiye hem doğası hem kültürü hem de fiyatları ile tüm dünyanın cazibe noktası haline geldi. Belli ki turizm sezonu çok iyi geçecek" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220510/cumhurbaskani-erdogandan-prens-selmana-gecmis-olsun-telefonu-1056231396.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet barlas, suudi arabistan, türkiye, recep tayyip erdoğan, muhammed bin selman, turizm, arap turist