Türkiye
SON DAKİKA| Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220622/sarar-ciftine-darp-ve-soygunda-1-saniga-daha-27-yil-hapis-1057753145.html
Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis
Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis
Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip, çelik kasalarının soyan motosikletli... 22.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-22T13:25+0300
2022-06-22T13:29+0300
cemalettin sarar
zehra sarar
türkiye
darp
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057752952_0:40:770:473_1920x0_80_0_0_28b465d8b40161f61d5bb7e2b18af9bb.jpg
İş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı Mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darbedilirken çelik kasaları da boşaltıldı.Soruşturma kapsamında yakalanıp, tutuklanan, Moldovalı eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 27'şer yıl hapse çarptırıldı. Firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (42) dosyaları ise ayırıldı. Moldova uyruklu Ilia Sacali, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalanıp tutuklandı. Sacali hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ilia Sacali ile avukatlar katıldı. Tercüman eşliğinde Rusça olarak son savunmasını yapan Sacali, “Son 5 yıldır Türkiye’ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ben Vasyl ve diğer kişileri daha önceden tanımıyordum. Ailemi çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Suç işlemedim, bir an önce eve dönmek istiyorum” dedi.Savunmaların ardından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarar çiftini evlerinde darbedip, çelik kasalarının boşaltan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getiren Ilia Sacali’yi 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 27 yıl hapse çarptırdı, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.Firari 3 sanığı yakalama çalışmaları ise sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/sarar-ciftini-soyan-hizmetci-ve-sevgilisini-araciyla-getiren-saniga-32-yila-kadar-hapis-istemi-1056731119.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1057752952_43:0:727:513_1920x0_80_0_0_194ca0724fa9662be16be34519a736b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cemalettin sarar, zehra sarar, darp, hapis cezası

Sarar çiftine darp ve soygunda 1 sanığa daha 27 yıl hapis

13:25 22.06.2022 (güncellendi: 13:29 22.06.2022)
© DHACemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar
Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip, çelik kasalarının soyan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getiren, Moldova uyruklu Ilia Sacali de tutuklu yargılandığı davada 27 yıl hapse mahkum edildi.
İş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, 2020 yılı Mayıs ayında Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde darbedilirken çelik kasaları da boşaltıldı.
Soruşturma kapsamında yakalanıp, tutuklanan, Moldovalı eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 27'şer yıl hapse çarptırıldı. Firari sanıklar Dmitri Aricov (32), Alexei Terzinov (38), Ilia Sacali ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (42) dosyaları ise ayırıldı.
Moldova uyruklu Ilia Sacali, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalanıp tutuklandı. Sacali hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ilia Sacali ile avukatlar katıldı. Tercüman eşliğinde Rusça olarak son savunmasını yapan Sacali, “Son 5 yıldır Türkiye’ye aracımla gidip gelirim. Taşımacılık işi yapıyorum. Ben Vasyl ve diğer kişileri daha önceden tanımıyordum. Ailemi çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Suç işlemedim, bir an önce eve dönmek istiyorum” dedi.
Savunmaların ardından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarar çiftini evlerinde darbedip, çelik kasalarının boşaltan motosikletli şüphelileri şehre minibüsüyle getiren Ilia Sacali’yi 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 27 yıl hapse çarptırdı, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.
Firari 3 sanığı yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisini aracıyla getiren sanığa 32 yıla kadar hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
TÜRKİYE
Sarar çiftini soyan hizmetçi ve sevgilisini aracıyla getiren sanığa 32 yıla kadar hapis istemi
27 Mayıs, 11:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала