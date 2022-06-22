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Serena Williams kortlara galibiyetle döndü
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü
Sakatlığı nedeniyle bir yıldır maçlara çıkamayan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, kortlara galibiyetle döndü. 22.06.2022, Sputnik Türkiye
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serena williams, фото, tenis

Serena Williams kortlara galibiyetle döndü

12:28 22.06.2022 (güncellendi: 12:35 22.06.2022)
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Sakatlığı nedeniyle bir yıldır maçlara çıkamayan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, kortlara galibiyetle döndü.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthİngiltere'de düzenlenen Uluslararası Eastbourne Turnuvası'na katılan Williams, çift kadınlar ilk tur mücadelesinde son dönemin formda tenisçilerinden dünya 3 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile partner oldu.
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Eastbourne Turnuvası'na katılan Williams, çift kadınlar ilk tur mücadelesinde son dönemin formda tenisçilerinden dünya 3 numarası Tunuslu Ons Jabeur ile partner oldu.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthGeçen yıl çıktığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bir yıl sonra kortlara dönen 40 yaşındaki Williams, bu sezon 27 Haziran'da başlayacak aynı turnuvaya özel davetiye ile katılacak.
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Geçen yıl çıktığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bir yıl sonra kortlara dönen 40 yaşındaki Williams, bu sezon 27 Haziran'da başlayacak aynı turnuvaya özel davetiye ile katılacak.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthRakipleri İspanyol Sara Sorribes Tormo ile Çek Marie Bouzkova'yı 2-6, 6-3 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden Williams-Jabeur çifti, adlarını üst tura yazdırdı.
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Rakipleri İspanyol Sara Sorribes Tormo ile Çek Marie Bouzkova'yı 2-6, 6-3 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden Williams-Jabeur çifti, adlarını üst tura yazdırdı.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthKariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maçtan keyif aldım. Rakiplerimiz çok iyi oynadı. İlk setten sonra oyunda kalmaya çalıştık ve başardık." değerlendirmesinde bulundu.
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu maçtan keyif aldım. Rakiplerimiz çok iyi oynadı. İlk setten sonra oyunda kalmaya çalıştık ve başardık." değerlendirmesinde bulundu.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthWilliams-Jabeur çifti, Uluslararası Eastbourne'ün çeyrek finalinde ise Japon Shuko Aoyama ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ikilisiyle karşılaşacak.
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Williams-Jabeur çifti, Uluslararası Eastbourne'ün çeyrek finalinde ise Japon Shuko Aoyama ile Tayvanlı Hao-Ching Chan ikilisiyle karşılaşacak.
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