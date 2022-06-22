https://tr.sputniknews.com/20220622/spkden-2-sirketin-bedelsiz-sermaye-artirim-basvurusuna-onay-1057730699.html

SPK'dan 2 şirketin bedelsiz sermaye artırım başvurusuna onay

SPK'dan 2 şirketin bedelsiz sermaye artırım başvurusuna onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 120 milyon TL, Inveo Yatırım Holding AŞ'nin 144 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı... 22.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-22T00:29+0300

2022-06-22T00:29+0300

2022-06-22T00:30+0300

türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

sermaye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104020/31/1040203175_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_addccf0b8de6ce5a522e65ad76f58fc3.jpg

SPK haftalık bültenine göre kurul, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 450 milyon TL, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon TL borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.SPK, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon TL kira sertifikası ihracını onayladı.Kurul, Global Menkul Değerler AŞ'ye, aracı Kurum muhasebe sistemine yapılan kayıtlar ile fiili durum arasında, belirli bir döneme yaygın olacak şekilde, usulsüz işlemler yapılması suretiyle ortaya çıkan mutabakatsızlıklara ve bu durum nedeniyle oluşabilecek risklere ilişkin bir kontrol ve denetim mekanizmasının oluşturulmaması ve aracı kurumun mutabakat işlemlerine ilişkin yazılı bir iş akış prosedürünün olmaması, mutabakata konu işlemler ile bunların kontrolünün aynı personel tarafından gerçekleştirilmesi sebebiyle toplamda 1 milyon 280 bin 884 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.Ayrıca SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sermaye piyasası kurulu (spk), sermaye